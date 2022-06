ANALYSE-FLASH: HSBC hebt Ziel für Daimler Truck auf 38 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Daimler Truck von 36 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den guten Ergebnissen europäischer Investitionsgüterkonzerne im ersten Quartal verstärkten schlechtere Konjunkturdaten und Lieferkettenprobleme den Ertragsdruck im zweiten Jahresviertel, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die zuletzt gesunkene Sektorbewertung deute aber darauf hin, dass ein gewisser Pessimismus bereits eingepreist sei. Gefragt seien nun Aktien von Unternehmen mit belastbarer Qualität in einem stagflationären oder rezessiven Markt./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2022 / 13:47 / GMT

Charts zu den Werten im Artikel Daimler Truck

Mercedes-Benz Group (Daimler)

HSBC

HSBC ADR

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------