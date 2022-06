GBP/USD: Auf der nächsten Welle

Nach dem markanten Verlaufshoch um 1,4250 US-Dollar Ende Mai 2021 ging das Paar in eine gemächliche Abwärtstendenz über, diese beschleunigte sich im April dieses Jahres rasant und führte zu Verlusten auf 1,2155 US-Dollar und damit knapp an die mittelfristig entscheidende Unterstützung von 1,20 Dollar. Dort fand GBP/USD einen tragfähigen Boden vor und konnte in einer ersten Reaktion an das Niveau von 1,2666 Dollar zulegen, die letzten Tage über steckte der Wert in einer Konsolidierung. Aus dieser dürfte sich das Paar mit der gestern aufgestellten Hammerkerze nun befreit haben und ist auf dem Weg in die finale zweite Kaufwelle.

EMA 50 im Fokus

Kurzzeitig scheint der Boden um 1,2477 US-Dollar für einen Kaufanreiz gesorgt zu haben, nächstes logisches Ziel stellt nun der 50-Tage-Durchschnitt bei 1,2684 US-Dollar für das Paar dar, darüber der runde Bereich um 1,30 US-Dollar und kann entsprechend auf der Oberseite gehandelt werden. Hierzu könnte beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VV2H2B ausgestattet mit einem Hebel von 35,2 zum Einsatz kommen. Sollten allerdings die gestrigen Tagestiefs bei 1,2430 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, müssten Abschläge auf 1,2373 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Im Rahmen einer 1-2-3-Erholung wäre dies jedoch aus technischer Sicht nicht gestattet.