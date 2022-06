onvista Mahlzeit: Anstehender EZB-Entscheid hält Dax in Schach - Alibaba, Novavax, Plug Power und kommt BYD mit Tesla ganz groß ins Geschäft?

Vor dem Zinsentscheid der EZB wollen sich die Anleger nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Viele erwarten das Christina Lagarde morgen einen neuen Fahrplan der Europäischen Notenbank präsentiert. Wie der genau aussieht, dass ist allerdings noch offen. Läutet die EZB den Wechsel in der Geldpolitik mit einem kleinen oder großen Zinsschritt ein? Ein kleiner dürfte im Markt bereits eingepreist sein, ein großer allerdings nicht.

Auch die hohe Inflationsrate in den USA könnte die Märkte noch einmal durcheinander wirbeln. Janet Yellen hat Dienstag dem US-Senat Rede und Antwort gestanden. Ihre Aussagen zum Thema hohen Inflationsdaten in den USA machen nicht gerade viel Mut, dass sich die Lage deutlich verbessert hat.

Novavax hat von der FDA grünes Licht für eine Notfallzulassung seines Impfstoffes in den USA bekommen, BYD könnte schon bald Tesla als neuen Kunden begrüßen und Plug Power hat einen neuen Auftrag an einem sehr attraktiven Standort in der Eurozone an Land gezogen.

Themen der Sendung: Dax, Inflation, Target, Kohl´s, Amazon, Novavax, Alibaba, Tencent, Prosus, BYD, Tesla, Credit Suisse, Deutsche Bank, Commerzbank, Voesalpine, Tops&Flops, SAF-Holland, Haldex, Nordex, Plug Power, Nel, Musterdepot, Occidental Petroleum, Ölpreis, Gran Tierra, Kirby, Hain Celestial & Zuschauerfragen