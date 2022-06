DEUTSCHLAND-ENERGIE-EFFIZIENZ:Bund startet Energiespar-Kampagne - "Mission Zehn Prozent"

- von Markus Wacket

Berlin (Reuters) - Die Bundesregierung und die deutsche Wirtschaft wollen mit einer Effizienz-Kampagne angesichts von Engpässen und hohen Preisen den Energieverbrauch senken.

Rund zehn Prozent seien in Deutschland möglich, heißt es in Regierungspapieren, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. "Die Kernbotschaft lautet: Jede gesparte Kilowattstunde Energie leistet einen Beitrag für unsere Unabhängigkeit, senkt den Kostendruck und hilft, unsere Klimaziele zu erreichen." Ziel sei es, die gesamte Gesellschaft zum Energiesparen zu aktivieren - von den Bürgerinnen und Bürgern über Verbände und Unternehmen bis hin zu den Kommunen. Begleitet werden solle die Medien-Kampagne mit einer Telefon-Hotline, Veranstaltungsreihen, Stakeholder-Dialogen mit Unternehmen und Verbänden, Förderprogrammen und Energieberatungs-Angeboten. Als Überschrift ist den Papieren zufolge geplant: "Mission Zehn Prozent" oder auch "80 Millionen gemeinsam für den Energiewechsel."

Bundesklimaminister Robert Habeck will am Freitag die Kampagne gemeinsam mit Wirtschafts- und Kommunalverbänden vorstellen. Hintergrund ist der aktuelle Energieengpass, der zu hohen Preisen geführt hat. Gerade beim Gas ist Deutschland noch bis 2024 auf russischen Lieferungen angewiesen, will sich aber für einen möglichen früheren Stopp rüsten, der gerade im Winter erhebliche Auswirkungen haben würde. Die Kampagne insgesamt ist bis 2025 geplant, ein Schwerpunkt soll aber auf der Zeit bis Jahresende liegen. Dies könnte es auch erleichtern, die Gas-Speicher zu füllen. Mittlerweile sind sie im Schnitt zu gut der Hälfte gefüllt, bis November sind 90 Prozent geplant. Nach einer Verordnung von Habeck füllt sich allmählich auch Deutschland größter Speicher im niedersächsischen Rehden, der dem russischen Gazprom-Konzern gehört.