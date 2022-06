Merck KGaA – In der Warteschleife

Seit nunmehr Ende 2021 beherrscht ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen in der Merck KGaA-Aktie, offenbar versucht sich das Wertpapier jedoch an einer Trendwende, wie der Doppelboden aus Anfang dieses Jahres belegt. Ein Anstieg über den laufenden Abwärtstrend blieb dem Papier bislang aber noch verwehrt, zudem blockiert der EMA 50 einen Folgeanstieg .

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Merck bei 231,50 Euro am 30. Dezember 2021 und ging anschließend in einen dynamischen Verkaufsprozess über. Dabei ging es in einem ersten Schritt auf 159,05 Euro bis Anfang März abwärts, nach einer zwischengeschalteten Erholung zurück an den EMA 200 folgte ein zweites Tief um 155,90 Euro Mitte Mai. Zusammen genommen könnten diese beiden Tiefs einen Doppelboden darstellen, sofern dieser nach charttechnischen Regeln auch bestätigt wird. Als Schaltmarke für ein derartiges Szenario gelten die Aprilhochs.

Ausbruch lässt auf sich warten

Um von der Wahrscheinlichkeit eines weiteren Kursanstiegs in der Merck-Aktie zu profitieren, muss erst der Bereich um 180,00 Euro nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs geknackt werden. In einem weiteren Schritt könnte es dann zurück an den 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 193,12 Euro hochgehen, darüber würde die runde Widerstandsmarke von 200,00 Euro erneut in den Fokus rücken. Für diesen Fall werden weiter unten entsprechende Papiere vorgestellt. Kurzfristige Rücksetzer könnten vor einem Ausbruch noch auf 169,75 Euro abwärts reichen, spätestens ab 167,40 Euro sollten aber Bullen das Spielfeld wieder übernehmen, um nicht den Doppelboden vollends zu riskieren.

Widerstände: 175,46 / 177,75 / 180,90 / 184,70 / 186,35 / 189,00 Euro

Unterstützungen: 172,10 / 170,50 / 168,60 / 165,80 / 162,00 / 159,05 Euro

Merck KGaA in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2021 – 09.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006599905

Merck KGaA in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.06.2017 – 09.06.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: DE0005557508tradingdesk.onemarkets.de/underlying/DE0006599905

Turbo Bull Open End Optionsschein auf Merck KGaA für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Merck KGaA HB64F3 2,62 147,989685 6,63 Open End Merck KGaA HB6RCQ 1,74 156,796737 9,96 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.06.2022; 10:54 Uhr

Turbo Bear Open End Optionsschein auf Merck KGaA für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Merck KGaA HB5YE5 2,58 198,98136 6,77 Open End Merck KGaA HB5WRU 1,59 189,008797 11,00 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 09.06.2022; 10:56 Uhr

