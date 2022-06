BOOKING - Die Bullen haben ausgecheckt

Booking Holdings Inc. - WKN: A2JEXP - ISIN: US09857L1089 - Kurs: 2.003,165 $ (Nasdaq)

Neben der Aktie von EA stellte ich als kleinen Hoffnungsschimmer im Mai auch die Aktie von Booking im Rahmen des Tradathlons 2022 vor. Die verschriftete Analyse der Booking-Aktie finden Sie hier. Nach langem Hin und Her schafften es die Bullen doch noch, die Zielzone zwischen 2.363,45 und 2.420,89 USD abzuarbeiten. Davor war der Stopp unter 1.997,24 USD bereits mehrfach gefährdet.

Anleger, die aber nicht schnell reagierten und zumindest Teilgewinne realisierten, sondern auf einen Bonus in Richtung 2.715 USD hofften, sehen nun aber alt aus. Innerhalb weniger Tage wurden die mühsam erarbeiteten Gewinne ausradiert. Typisch für das aktuelle Marktumfeld, in dem der Weg des geringeren Widerstands auch nach Monaten der Korrektur immer noch abwärts zeigt. "Zurück auf Los" lautet das Motto.

Wenngleich kurzfristig überverkauft, droht die Booking-Aktie den Unterstützungsbereich um 2.000 USD zur Unterseite zu verlassen. In diesem Fall wäre mit weiteren Abgaben in Richtung des Jahrestiefs bei 1.796,45 USD zu rechnen. Rebound-Trade dürften das aktuelle Niveau bereits interessant finden, sollten aber in jedem Fall Umkehrkerzen abwarten. Insgesamt zählt die Booking-Aktie zu den robusteren Titel in einem insgesamt schwachen Gesamtmarkt 2022.

Fazit: Der Kursverlauf in den vergangenen Tagen bei Booking ist enttäuschend. Eventuell benötigt auch dieser Titel weitere Tiefs im Jahr 2022, um die Korrektur seit dem Allzeithoch abzuschließen.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 10,96 17,57 20,24 Ergebnis je Aktie in USD 28,17 75,03 123,78 Gewinnwachstum 166,35 % 64,97 % KGV 70 26 16 KUV 7,3 4,6 4,0 PEG 0,2 0,2 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)