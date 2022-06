DGAP-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: BÖAG Börsen AG und Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG verlängern Kooperation für die Lang & Schwarz Exchange (deutsch)

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: BÖAG Börsen AG und Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG verlängern Kooperation für die Lang & Schwarz Exchange

^ DGAP-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation/Vertrag Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: BÖAG Börsen AG und Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG verlängern Kooperation für die Lang & Schwarz Exchange 13.06.2022 / 16:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Die BÖAG Börsen AG und die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG haben heute ihren im Jahr 2014 abgeschlossenen Kooperationsvertrag über den Handelsplatz Lang & Schwarz Exchange auf unbefristete Zeit verlängert. Der neue Vertrag hat eine Mindestlaufzeit bis Ende 2025. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG ist als Market Maker an der Lang & Schwarz Exchange tätig und erzielt dort gegenwärtig rund die Hälfte ihrer gesamten Handelsumsätze. --------------------------------------------------------------------------- 13.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft Breite Straße 34 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211-13840-0 Fax: 0211-13840-842 E-Mail: investor-relations@LS-D.de Internet: www.LS-D.de ISIN: DE000LS1LUS9 WKN: LS1LUS Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1374479 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 1374479 13.06.2022 CET/CEST °