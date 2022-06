ZALANDO - Aktie mit Gap-Close und neuem Jahrestief

Zalando SE - WKN: ZAL111 - ISIN: DE000ZAL1111 - Kurs: 28,290 € (XETRA)

Die Zalando-Aktie zählt zu den schwächsten Papieren in Deutschland im Börsenjahr 2022. Das Kursminus beläuft sich auf fast 70 %. Nur Morphosys, Teamviewer und Delivery Hero performten im HDAX noch schlechter. Heute fällt der DAX-Titel auf ein neues Jahrestief.

Der mittelfristige Chart zeigt klar, dass hier in den vergangenen Monaten einiges zerstört wurde. Der Bruch der Unterstützung bei 73,82 EUR löste eine Verkaufswelle aus, das Unterstützungslevel um 49 EUR wie auch eine Aufwärtstrendvariante seit 2018 konnten keine Stabilisierung bieten. Die Aktie geriet zuletzt nach einer mehrwöchigen Gegenbewegung wieder unter Druck. Das Coronacrashtief bei 27,33 EUR und eine weitere Aufwärtstrendvariante seit 2014 dienen als die nächsten übergeordneten Orientierungspunkte.

Zalando-Aktie (Wochenchart)

Interessant ist auch ein Blick auf den Tageschart, bei dem schnell klar wird, dass der DAX-Titel im Zuge einer temporären Erholung heute das am Montag gerissenen Downgap bei 30,66 EUR auf den Cent genau geschlossen hat. Der Chart ist somit bereinigt, jetzt schlagen die Verkäufer wieder eiskalt zu. Kurzfristig könnte die Aktie den Unterstützungsbereich aus 2020er-Tief und einer weiteren Kurslücke zwischen 27,33 und 26,96 EUR ansteuern. Mittelfristig wäre die oben beschriebene Aufwärtstrendvariante seit dem Jahr 2014 bei rund 25 EUR ein passendes Ziel.

Technische Gegenbewegungen treffen bei 29,91 und 30,66 EUR auf Widerstände. Eine Unterbrechung der übergeordneten Abwärtsbewegung läge wiederum erst über 39,27 EUR vor.

Alsterresearch senkt das Kursziel

Fundamental erwarten Analysten im laufenden Jahr einen deutlichen Gewinnrückgang um rund ein Viertel, sind für 2023 aber bereits wieder sehr optimistisch gestimmt (+54 % Gewinwachstum). Die KGVs der Aktie liegen bei 42 und 27, die KUVs bei 0,6 und 0,5.

Alsterresearch hat sich heute zu Wort gemeldet und das Modell für die Zalando-Aktie überarbeitet. Die Analysten setzen ihre Schätzungen sogar unterhalb der zuletzt gesenkten Unternehmensprognose an. Das Umfeld bleibe rau. Steigende Inflation und Verbraucherpreise sorgen zum einen für eine niedrigere Nachfrage der Kunden zum anderen aber auch zu einer erhöhten Kostenbasis. Die Experten senken das Kursziel von 94 auf 69 EUR, bleiben aber bei ihrem Rating "Buy".

Fazit: Die Zalando-Aktie ist weiter fest in Händen der Bären. Die nächsten Stabilisierungschancen bestehen um 27 und 25 EUR.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. EUR 10,35 11,52 13,57 Ergebnis je Aktie in EUR 0,91 0,68 1,05 Gewinnwachstum -25,27 % 54,41 % KGV 31 42 27 KUV 0,7 0,6 0,5 PEG neg. 0,5 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Zalando-Aktie

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)