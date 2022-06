Aktien Osteuropa Schluss: Kursgewinne vor allem in Prag und Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Die Märkte folgten damit dem freundlichen europäischen Umfeld. Auch an anderen Börsen gab es im Vorfeld der mit Spannung erwarteten US-Zinsentscheidung Aufschläge.

Der tschechische PX -Index stieg um 1,21 Prozent auf 1306,07 Punkte. Gestützt wurde der Index vor allem von den Gewinnen der Bankwerte. Erste Group stiegen um 2,1 Prozent, Komercni Banka legten 1,4 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch nach CEZ , die Aktien des Stromkonzerns stiegen bei höherem Volumen um 0,5 Prozent.

Deutlich nach oben ging es auch in Budapest. Der ungarisch Bux legte 1,58 Prozent auf 39 318,71 Zähler zu. Gesucht waren unter den Schwergewichten vor allem Mol, die Aktien des Ölkonzerns beendeten den Tag nach einer Analystenempfehlung mit einem Plus von 3,8 Prozent. Die Experten von Raiffeisen Research haben ihre Empfehlung für die Mol-Aktie von "Hold" auf "Buy" erhöht.

Nur ein kleines Plus gab es in Warschau. Der Wig-20 schloss 0,18 Prozent höher auf 1707,11 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,21 Prozent auf 53 357,34 Zähler. Unter den größten Gewinnern fanden sich am Mittwoch Allegro und PKO mit Gewinnen von jeweils rund 2,8 Prozent.

Leicht nach oben ging es in Moskau. Der russische RTS-Index stieg um 0,58 Prozent auf 1280,38 Punkte./mik/APA/bek/nas