DGAP-Adhoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA beschließt Einziehung von 1.000.000 eigenen Aktien

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA beschließt Einziehung von 1.000.000 eigenen Aktien



15.06.2022 / 07:49 CET/CEST

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA beschließt Einziehung von 1.000.000 eigenen Aktien Grünwald, 15. Juni 2022 - Die geschäftsführenden Direktoren der persönlich haftenden Gesellschafterin der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) ("Gesellschaft") haben heute unter Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 18. Juni 2020 beschlossen, 1.000.000 eigene auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft, die im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2020 erworben wurden, im vereinfachten Verfahren nach §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 6, 237 Abs. 3 Nr. 3, 278 Abs. 3 AktG einzuziehen. Dies entspricht ca. 3,36 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft. Der Einzug der Aktien wird nicht mit einer Kapitalherabsetzung einhergehen, der rechnerische Nennwert der Aktien wird sich daher entsprechend erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird nach Einziehung der Aktien weiter 31.680.000,00 Euro betragen und wird in 28.769.944 auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von Stückaktien ohne Nennwert eingeteilt sein. Die Einziehung wird in den kommenden Wochen erfolgen. Nach der Einziehung wird die Gesellschaft noch insgesamt 1.087.391 eigene Aktien halten. KONTAKT

