FED im Kreuzfeuer der Kritik! Zinsanhebung 50, 75 oder 100 Basispunkte?

Die EZB legt ein Notfall-Meeting ein, um einer weiteren Fragmentieren der Renditen der Euroland-Anleihen entgegen zu wirken. Gleichzeitig wartet die Wall Street auf das Ergebnis der heutigen Tagung. Das Basisszenario liegt bei einer Anhebung um 75 Basispunkte. Immobilien-Milliardär Sam Zelle und Hedgefonds-Manager Bill Ackman fordern sogar einen Zinsschritt um 100 Basispunkte. Ein Szenario, dass die Rabobank auch für denkbar hält. In anderen Worten: Heute geht alles!



0:00 - Intro

0:24 - FED im Kreuzfeuer der Kritik! | Zinsanhebung

5:22 - Kryptomarkt

6:25 - Arbeitsmarkt kühlt ab

8:40 - Joe Bidens Politik

11:25 - Rezession nicht vermeidbar?

13:03 - Immobilienmarkt verliert an Dynamik

14:25 - EZB | Bank of Japan

16:30 - FED & die Zinsanhebung

18:00 - Chinesischer Markt

19:40 - Fluggesellschaften | Medien- und Streamingwerte

21:50 - Kyptomarkt

23:40 - Kursverluste bei Einzelwerten

25:05 - Lässt sich der Markt timen?



