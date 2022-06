Trading-Chance Intuitive Surgical: Ist es an der Zeit, um auf Long zu drehen?

Werbung

Dass Margendruck auch für Unternehmen aus der Medizintechnik-Branche kein Fremdwort mehr ist, darauf hatte das US-Medizintechnikunternehmen Intuitive Surgical im Zuge der jüngsten Quartalsbilanz hingewiesen. Die Aktie startete daraufhin einen zweiten, großen Abwärtsimpuls … der jetzt langsam zu Ende gehen könnte.

Gestiegene Kosten und instabile Lieferketten, das ist auch für das im Nasdaq 100 gelistete Unternehmen Intuitive Surgical, ein Spezialist für invasive Eingriffe, ein Problem. Aber wie stark sich das auswirken wird, ist noch offen, bis Ende Juli die Ergebnisse des jetzt bald endenden, zweiten Quartals vorliegen. Und reagiert haben die Anleger auf diese Entwicklung ja reichlich. Unmittelbar bevor das Unternehmen diese Zahlen vorlegte, notierte die Aktie noch um 295 US-Dollar … gestern wurden im Tief 188,81 US-Dollar erreicht. Ist eine Belastung der zuvor jahrelang recht stetig und deutlich gestiegenen Gewinne damit nicht hinreichend eingepreist?

Charttechnisch ist die Aktie so langsam „unten“

Wenn man im Chart sieht, dass sich der Aktienkurs seit dem Rekordhoch von Ende Dezember nahezu halbiert hat, müsste man das in der Tat annehmen. Das alleine wäre indes noch kein Argument, um hier von der Short-Seite (siehe dazu auch unten den Hinweis auf den Intuitive Surgical Short-Trade vom 25. April) in bullische Lager zu wechseln. Aber auch aus charttechnischer Sicht wäre ein solcher Switch auf Long spannend, wenngleich trotzdem hochspekulativ.

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie ist mittlerweile nahe an die untere Begrenzung des übergeordneten, mittelfristigen Abwärtstrendkanals gelaufen, der derzeit um 180 US-Dollar verläuft. Könnte da ein Tief ausgebildet werden, zumindest eine Gegenbewegung nach oben starten? Ginge es alleine nach den Analysten, dann allemal. Denn dort hebt man weiterhin den Daumen: Selbst das niedrigste aller Kursziele liegt mit 250 US-Dollar weit über dem aktuellen Kurs. Trotzdem muss man, wenn man hier auf die Long-Seite setzen will, äußerst behutsam vorgehen.

Denn die kräftigen Verluste der US-Börsen machen die Anleger hektisch, viele handeln aus dem Bauch heraus und damit unberechenbar. Dass Intuitive Surgical diesen Trendkanal nach unten verlässt und damit quasi ein „bearishes Overshooting“ beginnt, kann deshalb nicht ausgeschlossen werden. Diese Tradingchance ist daher nur etwas für risikofreudige Trader, die mit einem solchen Markt, in dem blanke Nerven dominieren, umgehen können.

Antizyklische Trades sollte man mit moderatem Hebel angehen

Wir haben für diese hochspekulative Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit und einem bewusst moderatem, dem Risiko angemessenen Hebel von 2,36 herausgesucht, das vom Emittenten Morgan Stanley angeboten wird. Das Zertifikat hat einen Basispreis & K.O.-Level von 115,897 US-Dollar, die WKN lautet MC7RLP.

Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie selbst, um 175 US-Dollar ansetzen, so dass der Kurs die untere Begrenzung des Abwärtstrendkanals intraday auch leicht unterbieten könnte, ohne dass der Trade gleich ausgestoppt wird. Beim aktuell geltenden Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0430 entspricht dieser Stopp-Level einem Stop Loss von 5,65 Euro im Short-Zertifikat WKN MC7RLP.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 206,60 US-Dollar, 230 US-Dollar, 254,20 US-Dollar, 262,53 US-Dollar

Unterstützungen: 180 US-Dollar, 120 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Intuitive Surgical

Basiswert Intuitive Surgical WKN MC7RLP ISIN DE000MC7RLP5 Basispreis 115,897 US-Dollar K.O.-Schwelle 115,897 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Morgan Stanley Hebel 2,36 Stop Loss Zertifikat 5,65 Euro

PS: Hinweis zur Trading-Chance Short auf Intuitive Surgical vom 25. April

Ende April hatten wir im Rahmen der Trading-Chance aufgrund eines bärischen charttechnischen Signals und einem schwachen Ausblick des Unternehmens ein Knock Out-Zertifikat Short auf Intuitive Surgical vorgestellt. Wer diese Position WKN VX7VZV noch hält, sollte sich jetzt überlegen, den aufgelaufenen Gewinn (derzeit um die 70 Prozent) mitzunehmen oder, wenn man die Position halten will, den Stop Loss deutlich nachzuziehen, wir würden da einen Stop Loss um die 12,60 Euro sehen.

