DAX: Technologie zieht Märkte nach unten

Ein kleiner Überblick über das Kursgeschehen allein in diesem Jahr offenbart Abschlagsraten um 30 Prozent, allen voran der NASDAQ 100, dahinter der TecDAX, MDAX und schließlich der DAX. Ein Ende der Abwärtsspirale ist unterdessen nicht zu erkennen, die Lage scheint sich vielmehr zu verschärfen.

Nach Verlassen der Unterstützungszone bestehend aus den Maitiefs hat der DAX seine Verluste am Donnerstag weiter ausgeweitet und ist nahe der 13.000-Punkte-Marke eingeschlagen. Die aktuellen Jahrestiefs aus März verlaufend bei 12.438 Zählern könnten bei weiterem Verkaufsinteresse durchaus noch einen Test erfahren.

Nachhaltige Umkehrsignale sind derzeit überhaupt nicht zu erkennen, die eklatante Schwäche wird zudem durch die zahlreichen Kurslücken aus der letzten Woche bekräftigt. Für ein bullisches Szenario müsste dagegen erst der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit grob 15.000 Punkte zurückerobert werden.

An der Nachrichtenfront geht es heute etwas ruhiger zu, Japan hat in der Nacht zum Freitag seine geldpolitischen Entscheidungen veröffentlicht, in wenigen Minuten stehen Deutschlands Baugenehmigungen aus April auf der Agenda. Um 10:00 Uhr meldet sich Italien mit seinem Handelsbilanzsaldo aus April zu Wort, eine Stunde später folgen die endgültigen europaweiten Verbraucherpreise aus Mai. Ab 14:45 Uhr rücken die USA in den Fokus, allen voran eine Keynote vom FED-Präsidenten Jerome Powell zur Inaugural Conference in Washington.