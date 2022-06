UDR zahlt 199. vierteljährliche Dividende in Folge an die Investoren

Der amerikanische Immobilienkonzern UDR Inc. (ISIN: US9026531049, NYSE: UDR) wird eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,38 US-Dollar an die Anteilsinhaber ausbezahlen. Aktionäre erhalten die Ausschüttung für das zweite Quartal am 1. August 2022 (Record date: 11. Juli 2022). Es ist die 199. vierteljährliche Dividende in Folge.

Damit werden auf das Jahr hochgerechnet 1,52 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Börsenkurs von 42,77 US-Dollar (Stand: 16. Juni 2022) und unter Zugrundelegung der aktuellen Auszahlungsweise 3,55 Prozent. Im März 2022 wurde die Dividende um 4,8 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht.

UDR operiert als Real Estate Investment Trust (REIT) und ist auf Wohnungen in den USA spezialisiert. Zum 31. März 2022 hielt UDR Anteile an 57.904 Wohnungen. Der Sitz des 1972 gegründeten Unternehmens befindet sich in Highlands Ranch, Colorado. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 357,27 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 301,44 Mio. US-Dollar), wie am 26. April berichtet wurde. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn lag bei 12,61 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 2,05 Mio. US-Dollar). Der FFO je Aktie lag bei 0,54 US-Dollar (Vorjahr: 0,32 US-Dollar).

Die Aktie verzeichnet auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresbeginn 2022 ein Kursminus von 28,70 Prozent und die Marktkapitalisierung beträgt 21,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 16. Juni 2022).

Redaktion MyDividends.de