Windanlagenbauer Nordex verdient mehr

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windanlagenhersteller Nordex hat seine Profitabilität im zweiten Quartal deutlich verbessert. So stieg das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 64,3 Prozent auf 108,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Die entsprechende Marge stieg von 3,5 auf 5,8 Prozent. Unter dem Strich fuhr Nordex mit 31 Millionen Euro deutlich mehr Gewinn ein als im Vorjahr. Damals standen noch 0,5 Millionen Euro zu Buche. Der Umsatz lag mit 1,9 Milliarden Euro auf Vorjahresniveau. Die Zahlen fielen damit etwas besser aus als von Analysten im Schnitt erwartet.

Dank eines Auftragsbestandes von 14,3 Milliarden Euro (Ende Juni) zeigte sich Konzernchef José Luis Blanco "zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf". Er bestätigte die Prognose des Unternehmens für 2025. Die Hamburger erwarten weiter einen Umsatz von 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro sowie eine operative Marge (Ebitda) von fünf bis sieben Prozent. Mittelfristig strebt Nordex weiter acht Prozent an./nas/men