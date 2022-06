ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Deliveroo auf 'Underweight' - Ziel 81 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Deliveroo von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 94 auf 81 Pence gesenkt. Das Umfeld für Essenslieferanten bleibe schwierig und die Jahresziele seien gefährdet, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Deliveroo hält er für besonders verwundbar. Er begründet dies mit der stärksten Präsenz im besonders hart umkämpften Markt in Großbritannien und dem längsten Weg zur Konzernprofitabilität./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2022 / 19:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.06.2022 / 00:15 / BST

