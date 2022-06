Seagen: Dynamische Zugewinne

Der Blick von etwas weiter weg zeigt seit Jahren einen stetigen Aufwärtstrend, dieser beschleunigte sich Ende 2019 sogar und brachte Kurse von 213,94 US-Dollar bis Oktober 2020 hervor. Anschließend fiel die Aktie von Seagen in eine gesunde Konsolidierung und setzte auf eine wichtige Unterstützung aus 2019/2020 um 125,00 US-Dollar sowie den 200-Wochen-Durchschnitt zurück. Dort konnten wieder dynamische Zugewinne eingeleitet werden, aktuell notiert das Papier in der Nähe der oberen Abwärtstrendkanalbegrenzung. Ein Ausbruch darüber würde die Annahme einer bullischen Flagge festigen und für weitere Kaufsignale vorbereiten.

Spannende Ausgangslage

Um von einem technisch sauberen Kaufsignal profitieren zu können, muss Seagen zwangsläufig über das Niveau von mindestens 181,00 US-Dollar ausbrechen, in diesem Szenario wären dann anschließende Zugewinne zunächst an die Novemberhochs bei 192,79 US-Dollar vorstellbar, darüber würden schließlich die Hochs aus Ende 2020 bei 213,94 US-Dollar in den Fokus der Marktteilnehmer rücken. Aus technischer Sicht könnten sogar leicht höhere Kurse erzielt werden, damit die wellentechnischen Voraussetzungen vollständig erfüllt werden. Ein Kursrutsch auf Wochenschlusskursbasis unter den 200-Wochen-Durchschnitt würde allerdings bärische Züge aufdecken, Abschläge auf 105,43 und darunter auf 90,57 US-Dollar kämen dann nicht mehr überraschend.