Trading-Chance SMA Solar: Die Bullen nehmen wieder Anlauf

Den Tradern schlagen in Sachen SMA Solar zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite bremst der Mangel an Chips die Produktion aus. Auf der anderen Seite aber ist SMA Solar genau dort unterwegs, wo mit Blick auf die steigenden Energiepreise eine Menge zu verdienen wäre: Im Bereich der Solarindustrie. Aktuell siegt offenbar die positive Sichtweise: Eine Trading-Chance Long.

Bislang schlägt sich SMA Solar, ein Hersteller von Solarwechselrichtern, die den bei der Photovoltaik produzierten Gleichstrom in „steckdosengerechneten“ Wechselstrom umwandeln, für dieses Umfeld recht gut. Das erste Quartal lief nicht grandios, aber das wäre es womöglich, hätte man so viel produzieren können, wie die Auftragsbücher das hergeben würden. Aber der globale Chipmangel bremst auch dieses Unternehmen derzeit aus. Wie lange noch?

Wann der Unternehmensgewinn wieder durchstartet, ist noch offen

Wird die Nachfrage nach Photovoltaik so stark steigen und dann auch hoch bleiben, dass starke Gewinne nur aufgeschoben, nicht aber aufgehoben sind … oder würde die Normalisierung der Produktion erst so spät kommen, dass der Boom dann bereits vorbei ist? Sicher kann das niemand abschätzen. Daher muss man entweder auf Basis fundamentaler Überlegungen gezielt langfristig investieren oder sein Trading in dieser Aktie konsequent an den charttechnischen Signalen ausrichten. Die Trading-Chance tut, der Name sagt es, Letzteres. Und da hätte SMA Solar jetzt eine Long-Chance zu bieten.

Charttechnische Schlüsselzone sauber verteidigt

Sie sehen im Chart, dass die Aktie zwar sehr volatil daherkommt, insgesamt aber seit Ausbruch des Ukraine-Konflikts Ende Februar in einem Aufwärtstrend läuft. Diese Aufwärtstrendlinie, die zusammen mit der 200-Tage-Linie im Bereich 38,95/39,90 Euro eine Kreuzunterstützung bildet, wurde im Verlauf der vergangenen Woche getestet … und hielt. Seither wird die Aktie eingesammelt, wobei auffällt, dass heute, am ersten Tag nach einer großen Abrechnung am Terminmarkt, vor allem eher defensive und von der Krise profitierende Branchen gefragt sind … und SMA Solar ist da vorne mit dabei. Hilfreich könnte in Sachen weiterer Kursgewinne auch sein, dass sie mit dem heutigen Montag wieder in den TecDAX zurückgekehrt ist, nachdem sie zuvor in den SDAX abgestiegen war.

Was wir hier sehen, ist ein bullisches Signal, das im Entstehen begriffen ist, aber der erste und wichtigste Schritt ist mit der sauberen Verteidigung der den Trend dominierenden Aufwärtstrendlinie schon einmal geschafft. Über dem aktuellen Kursniveau warten noch die Hochs der vergangenen Monate. Aber die Chance, dass diese in nächster Zeit nicht nur wie aktuell attackiert, sondern auch überboten werden, ist durchaus greifbar. Nicht zuletzt, weil der Kreis an Aktien, die in dieser sukzessiv kritischer werdenden Konjunkturlage Aufwärts-Chancen haben, immer kleiner wird.

Bullischer Trade mit moderatem Hebel

Wer erwägt, diese bullische Trading-Chance umzusetzen, würde in dem Knock Out-Zertifikat Long mit Basispreis & K.O.-Level bei 27,141 Euro des Emittenten HSBC ein geeignetes Instrument dafür finden. Dieses Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit hat einen, der hohen Schwankungsintensität der Aktie gerecht werdenden moderaten Hebel von aktuell 2,55. Den Stop Loss würden wir zunächst um 38,50 Euro und damit knapp unter die Supportzone legen, an der SMA Solar zuletzt nach oben gedreht hat. Dieser Stopp entspräche beim Long-Zertifikat einem Kurs um 1,13 Euro. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Long von HSBC lautet HG1HA3.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 48,48 Euro, 49,92 Euro, 50,90 Euro

Unterstützungen: 39,90 Euro, 38,95 Euro, 35,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf SMA Solar

Basiswert SMA Solar WKN HG1HA3 ISIN DE000HG1HA31 Basispreis 27,141 Euro K.O.-Schwelle 27,141 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,55 Stop Loss Zertifikat 1,13 Euro

