Aktuelle Analyse am 21.06.2022: Dws & im Stimmungstest

Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Dws &. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Dividende:

Bei einer Dividende von 6,27 % ist Dws & im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,04 %) bezüglich der Ausschüttung höher zu bewerten, da die Differenz 1,23 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine positive Einstufung ableiten.

2. Fundamental:

Die Aktie von Dws & gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 8,1 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 234,45 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

3. Relative Strength Index:

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Dws & heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 87,8 Punkten, zeigt also an, dass Dws & überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine negative Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Dws & hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Zusammen erhält das Dws &-Wertpapier damit eine negative Einstufung in diesem Abschnitt.

4. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -19,28 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Dws & damit 561,96 Prozent unter dem Durchschnitt (542,68 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt 797,56 Prozent. Dws & liegt aktuell 816,85 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.

5. Sentiment und Buzz:

Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Dws & in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine negative Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Dws & wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch eine negative Klassifizierung.

6. Technische Analyse:

Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dws &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 34,44 EUR. Der letzte Schlusskurs (26,28 EUR) weicht somit -23,69 Prozent ab, was einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (31,42 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-16,36 Prozent Abweichung). Die Dws &-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer negativen Einstufung belegt. Unterm Strich erhält die Dws &-Aktie damit für die einfache Charttechnik eine negative Einschätzung.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Dws &-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Dws &-Aktie:

Kurs: 26,28 EUR +0,61 Prozent (SP-Indikation, Stand: 20.06.2022 00:00:00)

ISIN: DE000DWS1007

Sektor: Financials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: DWS:GR

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.