Trading-Chance Uber: Auf wichtigem Support gedreht … da könnte etwas gehen

Ob der dramatische Abstieg der Uber-Aktie nicht längst überzogen ist? Möglich wäre es. Zwar wäre das alleine kein Argument für eine Trading-Chance Long. Aber zusammen mit dem Umstand, dass die Aktie jetzt auf einer wichtigen Unterstützung gedreht hat, wird ein Blick auf die Long-Seite allemal interessant.

Das Ergebnis des ersten Quartals 2022 wirkte zum Fürchten. Statt der erwarteten 28 Cent Verlust pro Aktie meldete der Fahrdienstleister Uber ein Minus von 3,04 US-Dollar pro Anteilsschein. Doch wie musste man das werten? Der Umstand, dass Ubers Umsatz mit 6,85 Milliarden US-Dollar weit über der durchschnittlichen Analystenprognose von 6,1 Milliarden und noch weiter über dem Vorjahresumsatz von 2,9 Milliarden lag, machte klar: Da musste man genauer hinschauen.

Mittelfristig heben die Analysten den Daumen

Und wer genauer hinsah, erkannte: Dieses Minus basierte auf dem Auf- bzw. Ausbau von Beteiligungen in anderen Unternehmen. Operativ lief alles im Rahmen der Erwartungen … und Uber selbst erwartet ebenso wie das Gros der Experten, dass im laufenden Jahr ein positives Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) erreicht wird. Und das Wachstum soll weitergehen.

Ob und wie intensiv eine wahrscheinlicher werdende Rezession und höhere Kosten diese Erwartungen konterkarieren, kann man bislang noch nicht sagen. Aber noch bleiben die Analysten optimistisch. Die erdrückende Mehrheit sieht Uber weiterhin als Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50 US-Dollar pro Aktie … und selbst das niedrigste aller derzeitigen Analysten-Kursziele liegt mit 28 US-Dollar weit über dem letzten Kurs vom Freitagabend (am Montag wurde an der Wall Street feiertagsbedingt nicht gehandelt).

Auf dem unteren Ende des Trendkanals aufgesetzt

Das allein würde nicht ausreichen, um über einen Long-Trade nachzudenken, denn wenn die Stimmung erst einmal im Keller ist, werden auch Aktien weiter verkauft, die deutlich höher notieren könnten. Aber Uber hätte jetzt die Basis für eine Gegenbewegung geschaffen. Sie sehen im Chart, dass der Kurs am unteren Ende des übergeordneten, vor über einem Jahr etablierten Abwärtstrendkanals aufgesetzt und daraufhin am Freitag kräftig Boden gutgemacht hat. Das deutet an, dass viele Trader diesen Trendkanal im Auge haben und diese untere Begrenzungslinie bei momentan 19,50 US-Dollar als Support sehen.

Quelle: marketmaker pp4

Diese Unterstützung hatte bereits im Mai zweimal gehalten. Da gelang es noch nicht, daraus die Kraft für eine nennenswerte Gegenbewegung zu schaffen. Aber nachdem im Juni trotzdem ein neues Jahrestief erreicht wurde und dieses Tief am Freitag nicht auf Anschlusskäufe, sondern auf Kaufinteresse traf, kann es gut sein, dass jetzt spekulative Käufe und das Eindecken von im Gewinn liegenden Leerverkäufen eine Rallye in Gang setzen.

Vorsicht, heiß … hier muss man mit kleiner Flamme kochen

Schon das erste, denkbare Kursziel in Form des März-Tiefs bei 28,28 US-Dollar wäre prozentual gesehen äußerst lukrativ, aber da Uber in beide Richtungen starke Impulse zeigt, sollte man bei einem Long-Trade in Sachen Hebel nicht zu viel wagen. Zumal es hier ja nichtsdestotrotz um den Versuch geht, gegen den Trend zu agieren, indem man eine Gegenbewegung in einem übergeordneten Abwärtstrend abpasst.

Wer erwägt, diese Trading-Chance umzusetzen, würde in dem Knock Out-Zertifikat Long mit Basispreis & K.O.-Level bei 14,117 US-Dollar des Emittenten Société Générale ein geeignetes Instrument finden. Dieses Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit hat einen moderaten Hebel von 2,7. Den Stop Loss würden wir bei 18,80 US-Dollar, knapp unter die untere Begrenzung des Trendkanals, legen. Dieser Stopp entspräche beim Long-Zertifikat einem Kurs um 0,45 Euro. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikats Long der Société Générale lautet SN1T73.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 26,69 US-Dollar, 28,28 US-Dollar, 35,80 US-Dollar, 36,51 US-Dollar

Unterstützungen: 19,50 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Uber

Basiswert Uber Technologies WKN SN1T73 ISIN DE000SN1T739 Basispreis 14,117 US-Dollar K.O.-Schwelle 14,117 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent Société Générale Hebel 2,7 Stop Loss Zertifikat 0,45 Euro

