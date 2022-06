ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Orange auf 'Equal Weight' - Ziel 10,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Orange SA von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 10,50 Euro angehoben. Angesichts einer steigenden Inflation mangele es den Telekomanbietern an Preissetzungsmöglichkeiten, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Das belege auch ein Blick auf die letzte Dekade. Das inflationäre Umfeld und die konjunkturelle Schwäche könnten noch bis ins kommende Jahr fortdauern. Der Experte erhöhte jedoch für Orange die Schätzungen für das Abschneiden auf dem Heimatmarkt Frankreich./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2022 / 05:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2022 / 05:41 / GMT

