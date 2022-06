WOCHENVORSCHAU: Termine bis 5. Juli 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 5. Juli

------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 22. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Daimler Truck, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Voltabox, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: ZG Raiffeisen-Gruppe, Bilanz-Pk, Karlsruhe 11:00 DEU: Sto, Hauptversammlung (online) 11:00 LUX: Urteil des Europäischen Gerichts zu Untersagung der Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens durch Tata Steel und Thyssen Krupp, Luxemburg TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SWE: Volvo Group, Capital Markets Day 2022 TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbrauchervertrauen 06/22 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 05/22 (endgültig) 08:00 GBR: Verbraucherpreise 05/22 08:00 GBR: Erzeugerpreise 05/22 09:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Sommer 09:00 CHE: SNB Zahlungsbilanz Q1/22 10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 05/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 15 Jahre, Volumen: 1,5 Mrd EUR 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/22 (vorab) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 13:00 DEU: Bundestag, Berlin mit einer Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den bevorstehenden Gipfeltreffen von EU, G7 und Nato; weitere Themen: Regierungsbefragung mit Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD), Debatte über Verlängerung des Bundeswehr-Einsatzes im Kosovo, u.a. ITA: Auftakt: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA), Berlin ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 23. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 NLD: Qiagen, Hauptversammlung, Venlo 10:00 DEU: Bauer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung (online) 13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung (online) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: FedEx, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: Jibun PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/22 09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUZ: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global/CIPS PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt über Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe 09:00 DEU: Bundesgerichtshof verkündet Entscheidung zur nachträglichen Wärmedämmung von Altbauten, Karlsruhe 14:00 DEU: Jahrestagung European School of Management and Technology zu Nachhaltigkeit und Klimaschutz mit den Chefs von Bayer (Werner Baumann), Daimler (Ola Källenius), SAP (Christian Klein) und Siemens (Roland Busch), Berlin BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (erster von zwei Tagen), Brüssel ITA: Fortsetzung: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom Finanzministerkonferenz (FMK) ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 24. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 NLD: Steinhoff, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Einhell Germany, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:01 GBR: Verbrauchervertrauen 06/22 01:30 JPN: Verbraucherpreise 05/22 06:30 NLD: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: BIP Q1/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 POL: Arbeitslosenquote 05/22 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 06/22 10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 06/22 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/22 (endgültig) 16:00 USA: Neubauverkäufe 05/22 SONSTIGE TERMINE BEL: Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs (zweiter und letzter Tag), Brüssel ITA: Abschluss: Jahreskongress des europäischen Flughafenverbands ACI, Rom ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 27. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 NLD: Prosus, Jahresergebnis 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index Frühindikatoren 04/22 (endgültig) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 05/22 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/22 (vorläufig) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/22 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitendes Industrie 06/22 SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Pk vor der Internationalen Handwerksmesse mit Holger Schwannecke, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH), und Franz Xaver Peteranderl, Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT), München LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 28. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung DEU: Fuchs Petrolub Kapitalmarkttag LUX: Corestate Capital, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK Verbrauchervertrauen 07/22 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/22 10:00 ITA: Industrieumsatz 04/22 14:30 USA: Handelsbilanz 05/22 14:30 USA: Lagerbestände Einzel- und Großhandel 05/22 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 04/22 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 06/22 16:00 USA: Verbrauchervertrauen Conference Board 06/22 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: BGH verhandelt zu Reiserücktritt bei Ausbruch der Corona-Pandemie: Bekommen Pauschalreisende den vollen Preis zurück? 11:00 DEU: Online-Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2022 DEU: 3. bundesweite Öko-Feldtage - Treffpunkt für ökologische Landwirtschaft mit dem Schwerpunkt Klima (bis 30.06.) ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 29. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Hornbach, Q1-Zahlen (detaillert) 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen (detailliert) 10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung 10:00 DEU: Centrotec Sustainable, Hauptversammlung 11:00 LUX: Adler Group, Hauptversammlung 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung 13:00 DEU: Deutsche Börse Investorentag mit Update zur Umsetzung des Mittelfristplans Compass 2023 14:30 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Wesfalen 06/22 09:00 SPA: Einzelhandelsumsatz 06/22 09:00 SPA: Verbraucherpreise 06/22 10:00 DEU: Verbrauchpreise Bayern, Brandenburg, Hessen 06/22 10:00 EUR: Geldmenge M3 05/22 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/22 11:00 DEU: DekaBank Pressegespräch der Deka-Volkswirte - 2022: Das Jahr der Neuorientierung 11:00 EUR: Industrie- und Verbrauchervertrauen 06/22 14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/22 14:30 USA: BIP Q1 (3. Veröffentlichung) DEU: Verbraucherpreise Baden-Württemberg 06/22 SONSTIGE TERMINE --- ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 30. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung 10:00 DEU: Rocket Internet, Hauptversammlung 11:00 DEU: Zapf Creation, Hauptversammlung 11:00 GBR: Zeal Network, Hauptversammlung USA: Micron Technology, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Einkaufsmanagerindex Dienste und Industrie 06/22 08:00 GBR: BIP Q1 (endgültig) 08:45 FRA: Erzeuger-und Verbraucherpreise 06/22 08:45 FRA: Konsumausaben 05/22 09:55 DEU: Arbeitsmarktdaten 06/22 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/22 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 05/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (wöchentlich) 14:30 USA: Konsumausgaben 05/22 15:45 USA: Chicago PMI DEU: Frühjahrskonferenz der Wirtschaftsminister der deutschen Bundesländer (bis 01.07.) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Fortsetzung Prozess um «Cum-Ex»-Aktiendeals gegen den Steuerrechtsanwalt Hanno Berger ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung USA: KfZ-Absatz 06/22 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Tankan-Bericht 03:45 CHN: Caixin/S&P-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 06/22 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/22 11:00 EUR: Verbraucherpreise Eurozone 06/22 (Vorabschätzung) 15:45 USA: Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe 06/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauausgaben 05/22 16:00 USA: ISM-Index verarbeitendes Gewerbe 06/22 DEU: Kabinett beschließt Haushalt 2023 und Finanzplan bis 2026 EUR: S&P Ratingüberprüfung Finnland und Frankreich SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Tag des deutschen Familienunternehmens u.a. mit Bundesfinanzminister Christian Lindner, CDU-Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz sowie dem Präsidenten der Bundesnetzagentur, Klaus Müller HINWEIS: HKG: Börsenfeiertag USA: Am Anleihemarkt wird verkürzt (bis 20.00 Uhr) gehandelt ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: "Frankfurt Euro Finance Summit" u.a. mit Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Co-Chefin Bettina Orlopp, DZ-Bank-Co-Chef Uwe Fröhlich, der Wirtschaftsweisen Veronika Grimm, Bundesbank-Präsident Joachim Nagel und KfW-Chef Stefan Wintels TERMINE KONJUNKTUR 07:00 SPA: Industrieproduktion 05/22 08:00 DEU: Ex- und Importe 05/22 09:00 SPA: Arbeitslose 06/22 10:30 EUR: Sentix Investorenvertrauen 07/22 11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/22 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Buchvorstellung "Klima muss sich lohnen". Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "#ZEWBookTalk" stellt Achim Wambach, Präsident des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung, sein neues Buch vor, das am 15. August erscheint und die Maßnahmen der Klimapolitik und die Marktmechanismen dahinter unter die Lupe nimmt. HINWEIS: USA: Börsenfeiertag ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: "Handelsblatt"-Bankentagung: "Zinswende: neue Chancen für das Privatkundengeschäft?" (bis 06.07.) u.a. mit Commerzbank Privatkundenvorstand Thomas Schaufler, dem Leiter Vertrieb Privatkunden der Deutschen Bank, Philipp Gossow und Marion Höllinger Mitglied des Vorstands der Hypovereinsbank, Geschäftsbereich Privatkundenbank 14:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung DEU: KfZ-Absatz 06/22 DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen für etwa 135 000 Beschäftigte von Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland GBR: KfZ-Absatz 06/22 TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindest Dienste 06/22 08:45 FRA: Industriepoduktion 05/22 09:15 SPA: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 09:45 ITA: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 09:50 FRA: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 09:55 DEU: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 10:00 EUR: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 10:00 ITA: BIP-Defizit Q1/22 10:30 GBR: Einkaufsmanagerindex Dienste 06/22 (endgültig) 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/22 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/22 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Wirtschaftskonferenz des SPD-Wirtschaftsforums zu "Ökonomische Zeitenwende - Transformation in Krisenzeiten" u.a. mit dem SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) 10:00 DEU: Kartellsenat des BGH verhandelt über Schadenersatz-Klage des Schlecker-Insolvenzverwalters -------------------------------------------------------------------------------------

