Call auf Deutsche Telekom: 76 Prozent Chance!

Die Telekom-Branche gilt als defensiv, weil die Geschäftsmodelle der Unternehmen robust sind. Solche Aktien werden aktuell gerade von Profiinvestoren gesucht. Vodafone legte in diesem Jahr bereits 14 Prozent zu, Telefónica um 21 Prozent und die Telekom-Aktie 13 Prozent. Bei der Deutschen Telekom sehen die Analysten noch Potenzial, nachdem deren geschäftlicher Schwerpunkt mittlerweile in den Vereinigten Staaten liegt. Die US-Bank JP Morgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Die finanzielle Doppelbelastung der Branche aus 5G- und Glasfaserausbau ist riesig. Die nötigen Investitionen verschlingen Milliarden. Gleichzeitig sorgen harte Auflagen der Europäischen Union (EU) für eine Art gläserne Decke bei vielen Preisen. Die Spielräume beim Fremdkapital angesichts einer Nettoverschuldung von 132 Milliarden Euro sind eng begrenzt. Dem Management gelingt es aber zunehmend, den Gewinn überproportional zu steigern, obwohl der Umsatz relativ konstant bleibt.

.

Zum Chart

.

Beginnend mit Anfang Januar 2021 konnte der Aktienkurs der Deutschen Telekom die Benchmark DAX bis heute deutlich übertreffen. Den Turbo zündete der Telekom-Kurs seit dem partiellen Tief von Anfang März 2022, wo sich der DAX anschließend seitwärts entwickelt hat und mit einem Minus von 6 Prozent abschloss. Der Kurs der Telekom konnte im selben Zeitraum um 33 Prozent zulegen und hat einen Aufwärtstrend ausgebildet. Aktuell kostete eine Telekom-Aktie 18,61 Euro. Damit hat sich die Aktie inzwischen wieder auf ein Niveau hochgearbeitet, das man abgesehen von einer kurzen Phase im letzten Jahr, zuletzt vor etwa 20 Jahren gesehen hat. Der Einmarsch der Russen in die Ukraine ließ den Kurs kurz bis auf 13,94 Euro taumeln. Von dieser Marke setzte aber eine Erholung ein, die aktuell noch intakt erscheint. Sollte das von JP Morgan veröffentlichte Ziel bei 26,50 Euro erreicht werden, ergibt dies ein Kurspotential von rund 41 Prozent.