DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Stellungnahme zur Ad-hoc Meldung vom 21.06.2022

Durch die jüngsten starken Rücksetzer am Kryptomarkt hat die Gesellschaft eine Gewinnwarnung herausgegeben. Auf dem aktuellen Niveau erscheinen Realisierungen von Gewinnen aus Beteiligungen weder sinnvoll noch können sie in signifikantem Ausmaß als gesichert angesehen werden. Das operative Geschäft wird strategisch an die aktuelle Marktlage angepasst. Es ist geplant, dass Vorstand Michael Geike eine Führungsrolle in einer neu gegründeten Firma nach dem Ende seiner Amtsperiode antreten wird. Um dieser Rolle gerecht zu werden wurde vereinbart, dass seine bisherigen Aufgaben in der Advanced Blockchain AG von Herrn Telian fortgeführt werden.



Als neuer CEO beabsichtigt Herr Telian einen besonderen Fokus auf das Management der Beteiligungen, interner Kostenoptimierungen und Strategienpassungen zu legen.



"An der Zukunft dezentraler Technologien haben wir keinen Zweifel. Zukünftig wollen wir uns unabhängiger von Marktbewegungen machen und uns auf den Ausbau von planbaren Entwicklungsdienstleistungen konzentrieren und unsere Kostenbasis senken, um uns auf die nächste Wachstumsperiode vorzubereiten. Bestehende Inkubationen werden mit langfristigem Augenmerk weitergeführt. Der durch Einsparungen ermöglichte Handlungsspielraum hilft uns, das operative Geschäft hinreichend weiterzuführen", so Telian.



Herr Geike wird der Gesellschaft weiterhin als Berater eng verbunden bleiben. Weitere Details werden zeitnah von der Gesellschaft veröffentlicht.



