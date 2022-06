Börsen mit neuem Erholungsversuch - Kurssturz bei Zalando

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Das Wechselspiel von Ausverkauf und Kursrally an den europäischen Börsen geht in eine neue Runde.

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Freitag um jeweils etwa ein Prozent auf 12.996 beziehungsweise 3475 Punkte, nachdem sie am Donnerstag bis zu 1,8 Prozent verloren hatten. Schnäppchenjäger seien wieder auf der Pirsch, sagte Naeem Aslam, Chef-Marktanalyst des Brokerhauses AvaTrade.

Unterstützung erhalte der Aktienmarkt zudem von den fallenden Anleihe-Renditen, erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. "Damit gehen die Finanzierungskosten der Unternehmen zurück. Zudem sind Anleihen im Vergleich zu Aktien ein Stück unattraktiver." Die Rendite der zehnjährigen Bundestitel sank auf 1,430 Prozent.

Ein Wermutstropfen war der überraschend deutliche Rückgang des Ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. "Steigende Energiepreise und die drohende Gasknappheit bereitet der deutschen Wirtschaft große Sorgen", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Am Donnerstag hatte die Bundesregierung die sogenannte Gas-Alarmstufe ausgerufen. Da dies aber noch nicht in der Befragung enthalten sei, zeichne der Ifo ein zu freundliches Bild, mahnte LBBW-Analyst Jens-Oliver Niklasch.

STROMPREIS STEIGT - GASPREIS SINKT

Wegen des möglichen Ausfalls gasbetriebener Elektrizitätswerke stieg der deutsche Preis für Strom zur Lieferung im Jahr 2023 zeitweise um 0,4 Prozent auf ein Rekordhoch von 262,10 Euro je Megawattstunde. Der europäische Erdgas-Future gab dagegen eine Teil seiner Gewinne vom Vortag wieder ab und verbilligte sich um 2,2 Prozent auf 132 Euro je Megawattstunde. Börsianer sprachen von Gewinnmitnahmen und verwiesen auf steigende Lieferungen aus Norwegen.

Erneut abwärts ging es auch für Kupfer. Der Preis für das Industriemetall fiel um bis zu 2,2 Prozent auf ein Eineinhalb-Jahres-Tief von 8220 Dollar je Tonne. Die drastischen Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed und die strengen Corona-Beschränkungen in China trübten die Nachfrage-Aussichten ein, schrieben die Analysten des Research-Hauses Fitch Solutions.

Die positive Seite dieser Entwicklung sei, dass sie Inflations- und Zinserhöhungsängste dämpfe, sagte Anlagestratege Brian Daingerfield von der Bank NatWest. "Ein Großteil der Furcht vor einer 'harten Landung' der Wirtschaft hängt von den Rohstoffpreisen ab."

ZALANDO-PROGNOSESENKUNG SETZT ONLINE-MODEHÄNDLERN ZU

Bei den deutschen Aktienwerten verschreckte Zalando Investoren mit einer Prognose-Senkung. "Die Warnung wurde zwar allgemein erwartet, ihr Umfang ist aber deutlich größer als gedacht", kommentierte Analystin Georgina Johanan von der Bank JPMorgan. Sie rate wegen der trüben Konsumaussichten davon ab, den aktuellen Kursrücksetzer für einen Einstieg zu nutzen.

Zalando-Papiere steuerten mit einem Minus von zeitweise 18 Prozent auf den größten Tagesverlust der Firmengeschichte zu und waren mit 20,94 Euro so billig wie zuletzt vor siebeneinhalb Jahren. In ihrem Sog rutschten Titel des deutschen Rivalen About You um 3,7 Prozent ab. Die britischen Konkurrenten Asos und Boohoo büßten bis zu 1,5 Prozent ein.

Gefragt waren dagegen Aktien der Deutschen Post, die sich um 1,3 Prozent verteuerten. Sie profitierten vom optimistischen Ausblick des US-Rivalen FedEx, sagte ein Börsianer. Die geplanten Einsparungen sollten die Belastungen durch steigende Lohn- und Treibstoffkosten bei dem Paketzusteller abfedern, prognostizierte Analystin Helane Becker vom Vermögensverwalter Cowen. FedEx-Titel rückten im vorbörslichen US-Geschäft 2,3 Prozent vor.

