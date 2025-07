Dax-Anleger tasten sich vor Fristablauf bei Zöllen voran

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Zum Auftakt der Woche mit dem anvisierten Fristablauf bei den Zollverhandlungen mit den USA bleiben Dax-Anleger vorsichtig.

Der deutsche Leitindex steigt zur Eröffnung am Montag um 0,2 Prozent auf 23.846 Punkte. "Die drohenden Zölle werden dem Dax das Leben weiterhin schwer machen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Die Börsenwelt spekuliert aktuell, an wen die ersten zwölf Zoll-Drohbriefe adressiert sein werden." Auch die EU könne unter den Empfängern sein, was für die exportorientierten europäischen Volkswirtschaften eine immense Belastung wäre.

Bei den Einzelwerten waren die Titel von Siemens Healthineers mit einem Minus von rund zwei Prozent der größte Dax-Verlierer. Die von China beschlossene Beschränkung der Einfuhr von Medizintechnik aus der Europäischen Union setze Unternehmen aus der Branche zu, sagte ein Händler. Die Anteilsscheine von Carl Zeiss Meditec gaben in der Spitze mehr als fünf Prozent nach. Wie das Finanzministerium in Peking am Sonntag mitteilte, sind Einfuhren von Medizintechnik aus der EU betroffen, deren Wert 45 Millionen Yuan (5,3 Millionen Euro) übersteigt.

