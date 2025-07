Dax startet etwas fester - Trump-Zölle im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger haben die Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump mit einem Schulterzucken quittiert.

Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Dienstag um 0,3 Prozent auf 24.138 Punkte an. "Die Gültigkeit ab dem 01. August lässt noch Zeit für Verhandlungen", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners, die am Vortag beschlossene Verschiebung des Zolltermins. "Damit bleibt eine Hintertür offen, um den Zöllen doch noch zu entgehen." Auch in der EU dominiere weiterhin die Hoffnung auf eine Einigung.

Bei den Einzelwerten profitierte Daimler Truck von einem milliardenschweren Aktienrückkaufprogramm. Die Titel des Lkw-Herstellers zogen um rund ein Prozent an. Der Konzern hatte am Montagabend mitgeteilt, beginnend im zweiten Halbjahr werde er über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren eigene Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Euro erwerben. "Das ist natürlich positiv, aber einige haben sogar auf einen höheren Rückkauf gehofft", sagte ein Händler.

