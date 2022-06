TX Group / Schlagwort(e): Personalie

Bruno Ziauddin wird Chefredaktor von Das Magazin



28.06.2022 / 11:45



Zürich, 28. Juni 2022 – Bruno Ziauddin übernimmt die redaktionelle Leitung beim Magazin. Er folgt auf den langjährigen Chefredaktor Finn Canonica. Bruno Ziauddin ist seit Anfang 2019 stellvertretender Chefredaktor und steht für Kontinuität beim hochangesehenen Magazin. Vor seiner Zeit beim Magazin hat er während fünf Jahren bei der Annabelle das Ressort Reportagen geleitet und war stellvertretender Chefredaktor. Ziauddin hat in London Politik, Geschichte und Volkswirtschaft studiert, bevor er beim Zürcher Unterländer als Volontär in den Journalismus eingestiegen ist. Im Verlaufe seiner Karriere hat er beim St. Galler Tagblatt, beim Beobachter, bei der Schweizer Familie, bereits früher beim Magazin sowie bei der Weltwoche Erfahrungen gesammelt. Über die Nominierung des zweifachen Trägers des Zürcher Journalistenpreises und Reporters des Jahres 2008 zeigt sich Tamedia-Co-Geschäftsführer Marco Boselli sehr erfreut: “Mit Bruno Ziauddin übernimmt eine erfahrene und sehr geschätzte Persönlichkeit die Verantwortung. Er kennt die Redaktion bestens und weiss um die grosse Bedeutung, die das Magazin für Tamedia und den Schweizer Journalismus hat.” Das Magazin ermöglicht aussergewöhnlichen Journalismus. Finn Canonica hat den Titel in den letzten 15 Jahren als Chefredaktor geprägt mit seinem feinen Gespür für Themen und Entwicklungen, seiner Kreativität, seiner Schaffenskraft und seinen eigenen Texten. Er hat grossen Verdienst an seiner Strahlkraft. Seine publizistische Leistung ist umso bemerkenswerter, als er gleichzeitig strukturelle Herausforderungen bewältigen musste. Die Qualität des Angebots hat nicht darunter gelitten. Im Gegenteil hat das Qualitätsmonitoring unter der Leitung des Qualitätsbeauftragten von Tamedia Dr. Res Strehle und des für Das Magazin beigezogenen Experten Prof. Dr. Otfried Jarren in den letzten Jahren die Qualität des journalistischen Handwerks, der Machart, der geschaffenen Mehrwerte und die sehr gute Entwicklung des Magazins bestätigt. Dafür gebührt Finn Canonica und seinem Team grosse Anerkennung. Finn Canonica wird nach 20 Jahren beim Magazin eine neue berufliche Herausforderung annehmen. Verleger Pietro Supino, der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Tamedia danken Finn Canonica für die langjährige erfolgreiche Führung des Magazins und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Kontakt

Michele Paparone, Kommunikationsverantwortlicher Tamedia a.i.

+41 44 248 41 92, michele.paparone@tx.group Über Tamedia



Tamedia geht auf den 1893 gegründeten Tages-Anzeiger zurück. Heute beschäftigt das nationale Medienhaus 1400 Mitarbeitende in der Deutschschweiz und in der französischen Schweiz. Die Tages- und Wochenzeitungen, Zeitschriften und Newsplattformen von Tamedia sind lokal verankert und international vernetzt. Sie schaffen Öffentlichkeit und bieten Orientierung sowie Unterhaltung. Zu den namhaften Medienmarken von Tamedia zählen unter anderem 24 heures, Basler Zeitung, Bilan, BZ Berner Zeitung, Das Magazin, Der Bund, Finanz und Wirtschaft, Le Matin Dimanche, Schweizer Familie, SonntagsZeitung, Tages-Anzeiger, Tribune de Genève sowie die Zürcher Regionalzeitungen. Darüber hinaus gehören die drei grössten Zeitungsdruckereien der Schweiz zum Portfolio. Tamedia ist ein Unternehmen der TX Group.

www.tamedia.ch Im Newsroom stehen frei verfügbare aktuelle Bilder rund um Tamedia zum Herunterladen zur Verfügung: www.tamedia.ch/de/unternehmen/newsroom/bilddatenbank

Ende der Medienmitteilungen