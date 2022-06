Cancom lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der IT-Dienstleister Cancom SE (ISIN: DE0005419105) wird an diesem Dienstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Cancom will eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro an die Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 35,15 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,84 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr (0,75 Euro) wird die Dividende damit um knapp 33 Prozent erhöht.

Die Cancom Gruppe erzielte im ersten Quartal 2022 einen Konzernumsatz von 300,9 Mio. Euro (Vorjahr: 337,2 Mio. Euro), wie bereits im Mai berichtet wurde. Das Konzern-EBITDA lag bei 27,2 Mio. Euro (Vorjahr: 25,6 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT erreichte 16,2 Mio. Euro (Vorjahr: 15,1 Mio. Euro). Das Periodenergebnis der Cancom-Gruppe betrug im Zeitraum Januar bis März 2022 11,1 Mio. Euro (Vorjahr: 10,0 Mio. Euro).

Für das Geschäftsjahr 2022 erwartet Cancom einen deutlich steigenden Konzern-Umsatz und Konzern-Rohertrag sowie ein deutlich steigendes Konzern-EBITDA und Konzern-EBITA, wie ebenfalls Anfang Mai mitgeteilt wurde.

Cancom mit Hauptsitz in München wurde 1992 gegründet und ist ein Anbieter für IT-Infrastruktur und IT-Services in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien und den USA. Es werden rund 3.660 Mitarbeiter beschäftigt. Die Konzern-Muttergesellschaft Cancom SE ist im MDAX und TecDAX gelistet.

Redaktion MyDividends.de