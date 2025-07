Mediamarkt-Mutter Ceconomy bekommt Übernahmeangebot aus China

(dpa-AFX) - Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com will wie zuletzt erwartet die Mediamarkt-Saturn-Mutter Ceconomy schlucken. Dazu legte deren Tochter Jingdong Holding Germany GmbH ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot vor. Demnach sollen die Ceconomy-Aktionäre wie erwartet 4,60 Euro je Aktie in bar erhalten, teilte die im SDax gelistete Ceconomy AG in der Nacht zum Donnerstag in einer Pflichtmitteilung in Düsseldorf mit. Damit liege es um 43 Prozent über dem Durchschnittskurs der letzten drei Monate.

Das Angebot entspreche einem Unternehmenswert von 4 Milliarden Euro inklusive Schulden. Ceconomy hatte vor einer Woche fortgeschrittene Gespräche mit den Chinesen bestätigt, nachdem die Nachrichtenagentur Bloomberg darüber berichtet hatte.

"Wir gehen eine Partnerschaft mit JD.com ein, um den europäischen Handel zu stärken, basierend auf komplementären Stärken und gemeinsamen Werten", sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner. Demnach soll es im Rahmen der Transaktion keine betriebsbedingten Kündigungen oder Schließungen von Standorten geben. "JD.com wird außerdem die bestehenden Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge und die bestehende Unternehmensmitbestimmung im Aufsichtsrat wahren. Diese Zusagen gelten für drei Jahre." JD.com plane zudem keine wesentlichen Änderungen an der Unternehmensstruktur oder der Markenarchitektur.

Größter Aktionär der Düsseldorfer ist bisher die Mitgründerfamilie Kellerhals mit 29,2 Prozent. Dazu kommt die am Großhandelskonzern Metro beteiligte Meridian-Stiftung mit gut elf Prozent, der Familienkonzern Haniel mit 16,7 Prozent sowie Freenet mit 6,7 Prozent. Mit der Offerte wird das Aktienkapital von Ceconomy insgesamt mit etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro bewertet.

Gemäß einer Aktionärsvereinbarung wird die Aktionärsgruppe Convergenta, hinter der die Familie Kellerhals steht, nach Vollzug des Übernahmeangebots 25,35 Prozent der Ceconomy-Aktien halten. Zudem habe JD.com "mit mehreren Aktionären der Gesellschaft Vereinbarungen geschlossen, in denen sich diese unwiderruflich zur Annahme des Übernahmeangebots für insgesamt 31,7 Prozent der Ceconomy-Aktien (einschließlich 3,81 Prozent von Convergenta) verpflichtet haben".

Ceconomy-Aktie seit Jahresbeginn über 60 Prozent im Plus

Die Ceconomy-Aktie schnellte zuletzt in Erwartung des Übernahmeangebots auf 4,35 Euro je Aktie nach oben. Seit Jahresbeginn hat sie im Zuge laufender Übernahmefantasien um mehr als 60 Prozent zugelegt.

JD.com mit einem Jahresumsatz von knapp 159 Milliarden US-Dollar (2024) sieht sich als "ein weltweit führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit einer Lieferkette als Kernstück und Chinas größter Einzelhändler nach Umsatz". Seit mehr als zehn Jahren ist das Unternehmen an der US-Technologiebörse Nasdaq notiert.

Ceconomy ist laut Geschäftsbericht mit mehr als 1.000 Märkten in elf europäischen Ländern präsent. Im jüngsten vollständigen Geschäftsjahr 2023/24 (bis Ende September) erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 22,4 Milliarden Euro, von denen ein knappes Viertel auf das Onlinegeschäft entfällt. Die erste Saturn-Filiale wurde 1961 in Köln eröffnet, der erste Media Markt 1979 in München. Die Einzelhandelskette übernahm den Wettbewerber Saturn 1990.

Einige Jahre später besaß die Metro AG die Mehrheit an beiden Marken. Das Handelsunternehmen Ceconomy, zu dem die MediaMarktSaturn Retail Group heute zählt, entstand 2017 als Abspaltung von Metro./kf/DP/he