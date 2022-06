Trading-Chance Bayer: Den Switch auf die Long-Seite wagen?

Werbung

Wird Bayer das große, im Raum stehende Doppeltopp vollenden und dadurch den Performance-Spitzenplatz im DAX verlieren? Oder reißen die Bullen das Ruder entschlossen herum und halten die jetzt nahe gekommene, massive Supportzone, so dass der nächste Anlauf an das Jahreshoch erfolgreich sein wird? Die kommenden Tage werden es zeigen.

Noch steht Bayer auf Platz 1 der kurzen liste von DAX-Aktien, die seit Jahresanfang ein Plus vorweisen können, aber die Deutsche Telekom holt auf, nachdem Letztere zuletzt kräftig anzog und Bayer korrigierte. Mit dieser Korrektur erfüllte sich unsere am 3. Juni gehegte Vermutung, dass die Bayer-Aktie sich dem Sog eines schwachen Gesamtmarkts nicht wird entziehen können. Aber jetzt hat die Aktie nahe einer äußerst massiven Unterstützungszone gedreht. Das wäre eine spannende Basis, um auf die Long-Seite zu wechseln.

Bayer ist zwar nur ein „relativ sicherer Hafen“, aber …

Was dieser Tage auffällt, ist Verkaufsdruck in den Aktien der Automobilbranche, die als letzte zyklische Branche noch relativ stabile Kurse gezeigt hatte. Dafür fließt Geld in die Branchen, die man in einem rezessiven Umfeld als relativ stabil ansehen könnte. Da die Versorger in dieser speziellen Situation nicht in diese Kategorie gehören, bleiben fast nur Medizintechnik und Pharma übrig. Wobei Bayer den Vorteil hat, mit dem Bereich CropScience auch noch im Düngemittel-Sektor stark vertreten zu sein. Diese Umschichtung hatte kurz nach der großen Abrechnung am Terminmarkt, die am 17. Juni stattfand, begonnen. Bayer war da zuerst noch mit dem Gesamtmarkt in die Knie gegangen. Aber gestern und heute sehen wir Käufe … und das knapp über eine Supportzone, die als Unterstützung funktionieren kann.

Knapp über einer massiven Kreuzunterstützung gedreht

Diese Auffangzone setzt sich aus den beiden Kurszielzonen zusammen, die wir für den am 3. Juni vorgesellten Short-Trade gesehen hatten: Zum einen aus dem Hoch des Februars und dem Mai-Tief, zum anderen aus der als doppelter Leitstrahl fungierenden Dezember-Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie. Mittlerweile liegen diese beiden Auffangzonen auf gleicher Höhe, konkret zwischen 54,38 und 55,74 Euro.

Quelle: marketmaker pp4

Solange diese Zone nicht unterboten würde, hätte die Bayer-Aktie die Chance, die beiden Hochs des Jahres bei 67,49 und 67,99 Euro erneut anzusteuern und im Idealfall zu überwinden. Aber wäre das nicht unwahrscheinlich, weil Bayer dann tendenziell überbewertet wäre? Dass Bayer dann eher zu teuer bewertet wäre, ist zwar gut möglich, aber bevor wir keine Ergebnisse zum zweiten Quartal und eine aktuelle Gesamtjahresprognose haben, ist das dennoch nur eine Vermutung. Der Punkt ist aber:

Short war spekulativ, der Switch auf Long ist es natürlich auch

Eine solche Überbewertung würde dann von den Anlegern hingenommen, wenn den Käufern die Alternativen ausgehen, weil die Mehrzahl der Branchen noch mehr unter Druck steht als der Bereich Pharma/CropScience. Dass Bayer über dieser Auffangzone dreht, ist ein Indiz dafür, dass es so laufen kann - aber natürlich kein Beweis. Der vorherige Short-Trade war spekulativ, ein Switch auf Long ist es ebenfalls. Aber spekulativ vorzugehen, ist beim Trading letzten Endes ja normal.

Wer sich für einen Wechsel auf die Long-Seite erwärmen würde (Informationen zum Short-Trade vom 3.6. finden Sie weiter unten), fände in einem Knock Out-Zertifikat Long des Emittenten J.P. Morgan ein geeignetes Tool, um diesen Trade umzusetzen. Das hier vorgestellte Long-Zertifikat hätte auf Basis eines Basispreises & K.O.-Levels von 42,101 Euro einen Hebel von 3,23. Den Stop Loss würden wir in der Aktie bei 54 Euro, knapp unterhalb der oben genannten, massiven Unterstützungszone, sehen. Umgerechnet auf das Long-Zertifikat würde das einem Kurs von 1,19 Euro entsprechen. Die WKN dieses Knock Out-Zertifikat Long auf die Bayer-Aktie lautet JJ0M8X.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 67,49 Euro, 67,99 Euro

Unterstützungen: 56,72 Euro, 55,28 Euro, 54,39 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Bayer

Basiswert Bayer WKN JJ0M8X ISIN DE000JJ0M8X7 Basispreis 42,101 Euro K.O.-Schwelle 42,101 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent J.P. Morgan Hebel 3,23 Stop Loss Zertifikat 1,19 Euro

PS: Hinweis zur Trading-Chance Short auf Bayer vom 3.6.

Wir hatten am 3. Juni das Short-Zertifikat WKN JC1H65 auf Bayer vorgestellt. Diese Position liegt aktuell knapp 30 Prozent im Gewinn. Wer überlegt, die heutigen Wechsel auf die Long-Seite mitzumachen, würde diesen Gewinn jetzt mitnehmen. Wer Short bleiben wollte, sollte den Stop Loss jetzt deutlich anheben und ihn zumindest fünf bis zehn Prozent über den Einstiegskurs legen!

