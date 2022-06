DEUTSCHE BÖRSE - Prognose wird bekräftigt, Aktie in Lauerstellung

Deutsche Börse AG - WKN: 581005 - ISIN: DE0005810055 - Kurs: 158,550 € (XETRA)

Schon gestern stellte mein Kollege Sascha Gebhard die Frage: DEUTSCHE BÖRSE - Kommt morgen eine Prognoseerhöhung? Das Zinsumfeld und die guten Zahlen aus den letzten Monaten würden dies aus seiner Sicht nahelegen. Doch ganz so weit wollte man sich in Frankfurt in diesen unsicheren Zeiten wohl (noch) nicht aus dem Fenster lehnen. Eine bekräftigte Prognose ist für dieses und das kommende Jahr unter den aktuellen Umständen aber trotzdem eine starke Aussage und sorgt am ansonsten schwachen Handelstag für einen der Lichtblicke im DAX.

Deutsche-Börse-Aktie auf dem Weg zurück zum Allzeithoch

Die Aktie selbst hat in den letzten Wochen nach einem eher schwachen Verlauf im Mai wieder Boden gutmachen können und notiert nach einer kleinen Aufholjagd nur rund 7 % unter ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2020. Werden jetzt die charttechnischen Hürden bei 160,60 und 163,35 EUR aus dem Weg geräumt, könnte sich dieser Anstieg direkt bis an das Jahreshoch bei 169,95 EUR und die Rekordmarke bei 170,15 EUR ausdehnen. Auf Basis der letzten großen Aufwärtstrendphase im März (im Chart in grün), ergeben sich mit 174,24 und 182,30 EUR weitere Ziele für den Fall, dass der Wert auf neue Höchststände klettern kann.

Die Chance auf neue Rekordstände wäre aktuell erst mit Kursen unterhalb des Junitiefs bei 148,15 EUR vergeben. In diesem Fall wäre der Anstieg seit dem Tief bei 135,88 EUR aus dem März neutralisiert und diese Marke damit das nächste Ziel einer entsprechenden Korrekturausweitung.

Deutsche Börse AG (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)