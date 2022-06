AstraZeneca: Nur noch ein Widerstand…

Seit 2017 befindet sich die AstraZeneca-Aktie in einem ungebrochenen und äußerst steilen Aufwärtstrend, ausgehend von 25,55 US-Dollar stieg der Wert des Papiers bis April dieses Jahres auf 71,70 US-Dollar an. Natürlich war der letzte Aufwärtsschub auch dem Impfstoff gegen das Corona-Virus geschuldet. Seit April konsolidiert die Aktie nun in einer volatilen Abwärtsphase, die letzten zwei Wochen präsentierten sich dabei zunehmend stärker, zudem nutzen Käufer den 50-Wochen-Durchschnitt immer wieder als Kaufgelegenheit und trieben die Notierungen an den markanten Horizontalwiderstand der letzten Wochen um 67,40 US-Dollar voran. Im gestrigen Handelsverlauf wagten Käufer einen erneuten Vorstoß zu einem Ausbruch, der noch in dieser Woche durchaus die Chance auf Erfolg hat.

Langfristtrend intakt

Ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 67,40 US-Dollar würde die Annahme weitere Zugewinne festigen und dürfte erneut Käufer in den Markt locken. Ein derartiges Kaufsignal könnte infolgedessen Gewinne an 69,39 und schließlich die Rekordstände bei 71,70 US-Dollar führen. Wie es dann weitergeht, müsste an gegebener Stelle erneut ausgewertet werden. Bärische Signale ergeben sich dagegen erst unterhalb der Maitiefs von 58,40 US-Dollar, in diesem Szenario müsste noch einmal der etwas stärkere Unterstützungsbereich um 56,00 US-Dollar in der AstraZeneca-Aktie zum Tragen kommen.