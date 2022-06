DGAP-Adhoc: Siemens Aktiengesellschaft: Siemens kündigt außerplanmäßige Abschreibung auf at‐equity Beteiligung an

DGAP-Ad-hoc: Siemens Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Siemens Aktiengesellschaft: Siemens kündigt außerplanmäßige Abschreibung auf at‐equity Beteiligung an



30.06.2022 / 19:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 30. Juni 2022 Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR Siemens kündigt außerplanmäßige Abschreibung auf at‐equity Beteiligung an Mit dem Xetra‐Schlusskurs der Siemens Energy AG (SE) Aktie zum 30. Juni 2022 von EUR 13,99 liegt der Marktwert der 35%‐Beteiligung von Siemens an SE signifikant unter dem Buchwert. Dies führt zu einer außerplanmäßigen Abschreibung (Impairment) der SE-Beteiligung, woraus im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 insgesamt eine nicht zahlungswirksame Ergebnisbelastung nach Steuern von ca. EUR 2,8 Mrd. resultiert. Die Veröffentlichung aller Zahlen für das dritte Quartal und deren Auswirkungen auf den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr erfolgt am 11. August 2022.

Kontakt:

Dr. Eva Riesenhuber

Head of Siemens Investor Relations

Werner-von-Siemens-Str. 1

80333 München

+49 (0) 89-7805-32474

investorrelations@siemens.com Kontakt:Dr. Eva RiesenhuberHead of Siemens Investor RelationsWerner-von-Siemens-Str. 180333 München+49 (0) 89-7805-32474investorrelations@siemens.com 30.06.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de