Trading-Chance Geely: An der 200-Tage-Linie ausgebremst

Die Automobilwerte stehen seit einiger Zeit massiv unter Abgabedruck. Und das, mit Blick auf die wirtschaftliche Gesamtsituation, zu Recht. Ob in den USA oder Europa, es geht mit den Aktien der Branche und den meisten Zulieferern abwärts. Nur bei den Autobauern in China nicht. Doch die Argumente für diese Abkoppelung sind kurzlebig. Eine Trading-Chance Short.

Geely Automobile Holdings ist einer der großen chinesischen Automobilkonzerne, hierzulande eher als „Mutter“ von Volvo und Polestar bekannt. Die Aktie hatte ein äußerst übles erstes Quartal, ging dann aber in eine Bodenbildung über und holte seit Anfang Mai massiv auf. Warum?

China schiebt die Wirtschaft an … aber wird das funktionieren?

China hat zwei Probleme: Die Null-Covid-Politik und die Überschuldung. Ersteres führte zu wochenlangen Lockdowns in wirtschaftlich entscheidenden Regionen wie Shanghai und vergrößerte den negativen Effekt von Letzterem auf die Konjunktur noch. Der Umsatz im chinesischen Einzelhandel ist im April deutlich, im Mai heftig gefallen. Also entschied man, die Wirtschaft zu stützen, indem man Geld noch ein wenig billiger machte und einige Restriktionen lockerte. Zudem ist die Lockdown-Phase mittlerweile vorbei. Das ändert nichts an den problematischen Perspektiven für die Autobauer weltweit, aber der Schwerpunkt von Umsatz und Gewinn liegt für Geely in China. Die Frage ist nur, ob die Verbraucher wirklich imstande und willens sind, jetzt erneut mit gepumptem Geld neue Autos zu kaufen.

Die kommenden Monate werden es zeigen … aber fraglich ist das allemal. Und da man bei der Geely-Aktie die Rückkehr des Konsumrauschs bereits vorweggenommen und den Kurs seit dem 10. Mai um in der Spitze gut 75 Prozent nach oben getradet hat, ist die Aktie jetzt rückschlaggefährdet. Zumal man sich gut vorstellen könnte, dass viele große Adressen bei der Neuausrichtung ihrer Schwerpunkte für das zweite Halbjahr nicht ausgerechnet die Autobauer übergewichten werden.

An der 200-Tage-Linie gestoppt und überkauft … Risikofreudige denken da über Short-Trades nach

Solche Überlegungen alleine wären keine Basis, um gegen den Trend zu agieren, der zumindest auf kurzfristiger Ebene ja zuletzt steil nach oben wies. Denn wenn Trader erst einmal einen Trend mit starkem Momentum vor sich haben, ist da nach oben kurzfristig nichts unmöglich. Aber:

Quelle: marketmaker pp4

Sie sehen im Chart, dass die Aktie durch diese kräftige Rallye nicht nur aus marktechnischer Sicht überkauft ist, sondern auch ausgerechnet im Bereich der im Chart dick rot hervorgehobenen 200-Tage-Linie auf kräftigen Abgabedruck traf. Und das ist dann schon eine Basis, um als ein risikofreudiger Trader einen Short-Trade zu erwägen.

Diese Aktie ist immens spannend, aber auch hochvolatil: Nur für Trader mit guten Nerven!

Wer überlegt, diese Trading-Chance umzusetzen, würde in einem Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten Morgan Stanley ein geeignetes Instrument hierfür finden. Dieses Short-Zertifikat hat einen Basispreis von 25,417 Hongkong-Dollar und eine bei 23,390 Hongkong-Dollar liegende Knock Out-Schwelle. Daraus errechnet sich ein Hebel von momentan 2,19, für eine derart volatile Aktie passt das. Dieses Short-Zertifikat hat die WKN MD0LA3.

Dieses Zertifikat lautet auf die Heimatwährung von Geely, d.h. es läuft in Hongkong-Dollar. Auch unser Chart ist in Hongkong-Dollar statt in Euro gehalten, denn auch, wenn man Geely auch hierzulande oder in den USA handeln kann, für die Chartanalyse ebenso wie für einen Trade ist es sinnvoll, immer die Heimatwährung zu wählen. Den Stop Loss würden wir auf die Aktie bezogen bei 20,20 Hongkong-Dollar ansetzen, umgerechnet auf das Zertifikat würde das beim aktuellen Wechselkurs von 8,1537 Hongkong-Dollar pro Euro einem Kurs von 0,63 Euro in diesem Short-Zertifikat WKN MD0LA3 entsprechen.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 18,71 HKD, 19,20 HKD

Unterstützungen: 15,91 HKD, 15,70 HKD, 12,96 HKD, 10,68 HKD

Knock-Out Zertifikat Short auf Geely Automobile Holdings

Basiswert Geely WKN MD0LA3 ISIN DE000MD0LA33 Basispreis 25,417 Hongkong-Dollar K.O.-Schwelle 23,390 Hongkong-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent Morgan Stanley Hebel 2,19 Stop Loss Zertifikat 0,63 Euro

