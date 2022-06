Trading-Chance VERBIO: Schock überstanden … kommen die Käufer zurück?

Werbung

Als vor einer Woche das Gerücht umging, im Rahmen des G7-Gipfels werde ein zeitweiliges Verbot von Bio-Kraftstoffen beschlossen, brach die VERBIO-Aktie dramatisch ein. Doch jetzt weiß man: Aus diesem Verbot wurde nichts. Und es gäbe einige Argumente dafür, dass VERBIO sich nicht nur stabilisiert, sondern in den kommenden Monaten noch einiges an Luft nach oben hätte.

Ginge es alleine nach dem Bundesumweltministerium sowie dem Entwicklungsministerium, würden Kraftstoffe, die aus Nahrungsmitteln gewonnen werden, vorerst nicht mehr erlaubt sein. Aber diese Forderung bekommt man bislang offenbar weder in der EU noch im Rahmen der G7 durch. Das könnte sich natürlich noch ändern, dieses Risiko bleibt für VERBIO, einen der größten Hersteller von Bioethanol, Biodiesel und Biogas, bestehen. Auch, wenn das Unternehmen selbst betonte, seine Energie nur aus Rohstoffen zu generieren, die minderwertig und für den Verzehr nicht vorgesehen seien. Aber was, wenn ein solches Verbot nicht käme? Und wenn es nur für den deutschen Markt gälte, könnte VERBIO dennoch wachsen, denn die Nachfrage ist weltweit sehr hoch.

Argumente für den nächsten großen Aufwärtsimpuls

So hoch, dass VERBIO am Dienstag zum dritten Mal seine Gewinnprognose für das am 30.9. endende Geschäftsjahr 2021/2022 anhob. Jetzt rechnet man mit einem Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) von 500 Millionen Euro (bisher: 430 Millionen). Ein gewaltiger Gewinnanstieg gegenüber dem Vorjahr, der weit größer ist als der Anstieg der Aktie. Was dazu führt, dass VERBIO von Kurs/Gewinn-Verhältnis her äußerst günstig bewertet ist. Zu Recht, mag man einwenden, immerhin wird sich diese Sondersituation nicht ewig fortsetzen. Aber:

Weiß man das denn? Und könnte man abschätzen, ob von diesen Super-Gewinnen viel oder wenig übrig bleibt, sollte sich die Lage wieder normalisieren? Hinzu kommt noch ein anderer Aspekt:

Man kann derzeit beobachten, wie einige große Adressen Kapital umschichten. So fließt beispielsweise aus der Automobilbranche Geld ab. Aber wohin damit? Die Branchen, die sich in einem rezessiven Umfeld gut halten könnten, sind rar. Es wäre daher keineswegs abwegig, dass eine Aktie wie VERBIO, die in der Tat in einem solchen Umfeld Vorteile hat, von diesem nach Anlagemöglichkeiten suchenden Kapital einiges abbekommt. Und es hat ja bereits begonnen, wie der Chart zeigt.

VERBIO bleibt ein hochspekulativer, aber auch hochspannender Trade!

Denn wir sehen, dass der Mini-Crash des 23. Juni per Mittwochabend schon wieder egalisiert wurde. Dass dieses knappe, neue Tief sofort auf Käufe traf, auch schon am Freitag, obgleich da noch offen war, ob sich bei der G7 in Sachen Bioenergie etwas rühren wird, ist bemerkenswert. Nichtsdestotrotz ist und bleibt ein Trade auf VERBIO nur etwas für risikofreudige Akteure mit guten Nerven.

Quelle: marketmaker pp4

Denn hier Kursziele festlegen zu wollen, ist müßig. Und man muss immer damit rechnen, dass sich ein solcher, schlagartiger „Schwächeanfall“ wiederholen kann. Wer hier aktiv wird, muss also wissen: Das ist ein heißes, nichtsdestotrotz aber auch hoch spannendes Eisen.

Ein Hebel von 2 verstärkt eine super-bewegliche Aktie völlig ausreichend!

Der Stop Loss des bestehenden Long-Trades vom 13. Mai mit der WKN TT4T5G hat übrigens gehalten … aber es war knapp! Wir hatten da extra ein bisschen Luftgelassen, den Stop Loss dieses Long-Zertifikats bei 14,00 Euro angesetzt. Das Verlaufstief lag dann am Freitagmorgen bei 14,26 Euro … gestern Abend erreichte der Schein schon wiederüber 24,50 Euro. Damit wird schon deutlich: Wer mit dem heute vorgestellten Long-Zertifikat zukauft oder neu einsteigt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er/sie sich in eine Achterbahn begibt … wenn auch in eine, die hoch hinaus laufen könnte.

Wir haben dafür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC herausgesucht, das einen Basispreis/K.O.-Level von 25,018 Euro hat. Daraus errechnet sich ein Hebel von knapp 2, das ist bei dieser Volatilität völlig ausreichend. Den Stop Loss würden wir knapp unter das jüngste Verlaufstief der Aktie ansetzen, das entspräche einem Kurs im Long-Zertifikat von ca. 1,41 Euro. Dieses Long-Zertifikat hat die WKN TT4SL0.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 57,60 Euro, 60,95 Euro, 70,30 Euro, 88,10 Euro

Unterstützungen: 41,60 Euro, 39,10 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf VERBIO

Basiswert VERBIO WKN TT4SL0 ISIN DE000TT4SL06 Basispreis 25,018 Euro K.O.-Schwelle 25,018 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 1,95 Stop Loss Zertifikat 1,41 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

