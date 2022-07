DAX: Heute mit Gegenbewegung?

Der Deutsche Aktienindex DAX markiert im gestrigen Handel frische Mehrwochentiefs im Bereich von 12.620 Punkten und drehte kurz vor Handelsschluss dynamisch zur Oberseite ab. Eine Garantie für eine bevorstehende Gegenbewegung stellte dies allerdings noch nicht dar.

Denn durch den gestrigen Rückfall und die zahlreichen Kurslücken aus Anfang dieser Woche hat sich der DAX nämlich den Weg zur Oberseite stark verbaut, hier wäre zum einen die untere Trendkanalbegrenzung um 12.850 Punkten zu nennen, darüber das psychologisch relevante Kursniveau von rund 13.000 Punkten. Außerdem deckt sich die Auflösung des symmetrischen Dreiecks mit einer anhaltenden Korrekturfortsetzung.

Demnach wären weitere Abschläge in Richtung der Jahrestiefs bei 12.438 Punkten möglich, darunter sogar auf glatt 12.000 Zähler. Ein für Käufer optimistisches Szenario tritt dagegen erst oberhalb von 13.600 Punkten ein, Zugewinne zunächst in den Bereich des EMA 50 bei derzeit 13.783 Punkten und darüber an rund 14.000 Punkten würden dann möglich.

Wie gewohnt stehen zu Beginn eines jeden Monats Einkaufsmanagerindizes auf der Agenda, den Anfang hat Japan in der Nacht zum Freitag gemacht, darüber hinaus noch Verbraucherpreise aus dem Großraum Tokio (Kernrate), die Arbeitslosenquote und den Tankan-Report für das verarbeitende und nicht verarbeitende Gewerbe vorgelegt. China zog später mit dem Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juni nach. In Europa melden zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU vergleichbare Indizes. Um 11:00 Uhr sollte sich der Blick auf europaweite Verbraucherpreise (Vorabschätzung) per Juni richten, zeitgleich zieht Italien nach.