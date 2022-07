DGAP-News: ZEAL Network SE präsentiert Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022

DGAP-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung

ZEAL Network SE präsentiert Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022



01.07.2022 / 11:19

ZEAL Network SE präsentiert Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2022 Große Zustimmung zu allen Tagesordnungspunkten

Dividendenausschüttung von 47 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2021 beschlossen Hamburg, 01. Juli 2022. ZEAL Network SE, der führende deutsche Online-Anbieter von Lotterieprodukten, hat gestern seine Hauptversammlung in Hamburg erneut als virtuelle Veranstaltung durchgeführt. Bei einer Präsenz von rund 78 Prozent des stimmberechtigten Kapitals – einschließlich abgegebener Briefwahlstimmen – wurden die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit angenommen. Neben den üblichen Punkten wie der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie der Bestellung des Abschlussprüfers stand die Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns auf der Agenda. Aufgrund der positiven Liquiditätssituation der ZEAL-Gruppe und der zu erwartenden, weiter steigenden Profitabilität hatten Vorstand und Aufsichtsrat der gestrigen Hauptversammlung eine Gesamtausschüttung von 47 Millionen Euro vorschlagen. Dies entspricht einer Basisdividende für das Geschäftsjahr 2021 von einem Euro pro Aktie sowie einer Sonderdividende in Höhe von 1,10 Euro pro Aktie. In 2020 lag dieser Wert bei 0,90 Euro. Die Auszahlung der Sonderdividende wird der Optimierung der Kapitalstruktur dienen, da die derzeitige Kapitalisierung der Gesellschaft ihren Kapitalbedarf zur unverminderten Fortführung der Wachstumsstrategie überschreitet. ZEAL weiter auf Wachstumskurs Neben der Billigung des Vergütungsberichts sowie den Wahlen zum Aufsichtsrat wurde auch die Beschlussfassung über eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit großer Mehrheit angenommen. „Mit dem Ergebnis unserer ordentlichen Hauptversammlung sind wir mehr als zufrieden, denn alle wiedergewählten Vertreter der Anteilseigner sind mit ZEAL bestens vertraut“, sagt Helmut Becker, Vorstandsvorsitzender von ZEAL. „Dies ermöglicht es uns, die sehr konstruktive Zusammenarbeit der letzten Jahre nahtlos fortzusetzen.“ Über ZEAL Network SE: Die ZEAL Network SE ist der führende deutsche Anbieter von Lotterien im Internet. Über die Portale LOTTO24 und Tipp24 der Tochtergesellschaft LOTTO24 vermittelt das Unternehmen Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Veranstalter von Soziallotterien. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging das Unternehmen als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG. Pressekontakt:

ZEAL Network SE

Kristin Splieth

Head of Corporate Communications

kristin.splieth@zealnetwork.de

T: +49 (0)40 808117560

