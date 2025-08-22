EQS-AFR: LIBERO football finance AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
Hiermit gibt die LIBERO football finance AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Ort:
https://libero-football-finance.com/de/investors/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.08.2025
Ort:
https://libero-football-finance.com/de/investors/
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
