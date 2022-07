VERTEX - Ja sieh mal einer an!

Vertex Pharmaceuticals Inc. - WKN: 882807 - ISIN: US92532F1003 - Kurs: 281,790 $ (Nasdaq)

Es gibt sie noch, die kleinen persönlichen Analyse-Highlights, auch auf der Long-Seite, in einem katastrophalen Marktumfeld. Auf die Vertex-Aktie wies ich Anfang Mai das erste Mal hin. Auch hier folgte ich dem Relative-Stärke-Ansatz. Das Abstauberlimit bei 243 USD erwies sich als goldrichtig. Vor einigen Tagen gab es ein Update mit dem Titel "Die zweite Chance". Und auch dieser Hinweis zahlte sich aus. Innerhalb weniger Tage stürmte der Biotech-Titel an das Tradingziel und konsolidiert seither. Folgte nun der dritte Streich?

Bullen halten Unterstützung

Wir schauen dafür heute in den Tageschart. Hier sieht man den klaren Abpraller am Aprilhoch bei 292,75 USD. Somit kann diese Marke weiter als Trigger gesehen werden. Auf der anderen Seite hat der Biotech-Titel im Zuge der Konsolidierung die Unterstützung bei 275,26 USD gehalten. Daher bewahren sich die Käufer die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung zunächst in Richtung 292,75 USD und darüber 306,08 USD.

Anleger, die (Rest-)Positionen noch laufen haben, können diese folglich erst einmal halten. Unterhalb von 275,26 USD wäre ein Test des EMA50 plausibel, darunter könnte die Aktie in Richtung 250 USD abrutschen. Ein Ausbruch über das Allzeithoch bei 306,08 USD wäre mittel- bis langfristig positiv.

Fazit: Nach zwei Volltreffern wird es freilich schwierig, die Serie fortzuführen. Bislang stehen die Chancen beim Nasdaq-100-Outperformer 2022 auf der Long-Seite aber weiter gut. Ein Folgekaufsignal wäre über 292,75 USD aktiviert.

Jahr 2021 2022* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 7,57 8,58 9,24 Ergebnis je Aktie in USD 13,02 14,22 15,51 Gewinnwachstum 9,22 % 9,07 % KGV 22 20 18 KUV 9,5 8,4 7,8 PEG 2,2 2,0 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei

US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

