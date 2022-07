Diese Dividendenaktie hat mir 30,95 Euro Dividende bezahlt: Für ein Vierteljahr nicht schlecht!

The Motley Fool · 06.07.2022, 05:51 Uhr

Coca-Cola (WKN: 850663) ist die Dividendenaktie, die mir jetzt 30,95 Euro Dividende bezahlt hat. Nach dem Ex-Dividendendatum erfolgte zuletzt der Zahlungstermin. Bekanntlich zahlt der US-amerikanische Getränkekonzern viermal im Jahr eine Ausschüttung an die Investoren aus. Entsprechend dürfte ich innerhalb eines Jahres Pi mal Daumen den vierfachen Betrag erhalten.

Natürlich ist das für Einkommensinvestoren nicht so besonders, 30,95 Euro Dividende von einer einzelnen Dividendenaktie zu erhalten. Aber für mich ist immer mal wieder die Frage relevant: Soll ich in diese Aktie reinvestieren? Schauen wir heute, was bei Coca-Cola dafür oder dagegen spricht.

Coca-Cola: Die Dividendenaktie, die mir 30,95 Euro Dividende zahlte!

Coca-Cola ist zugegebenermaßen eine starke Dividendenaktie. Im bisherigen Geschäftsjahr 2022 sind die Anteilsscheine um 18,8 % gestiegen. Das zeigt, dass es eben nicht nur primär um die Ausschüttung gehen muss. Nein, sondern die Qualität des Unternehmens und des Weltkonzerns ist ebenfalls relevant.

Im Endeffekt ist die Coca-Cola-Aktie so etwas wie ein Hedge gegen die Inflation. Mit Pricing-Power, wachsenden Umsätzen und Ergebnissen schafft es das Management, einen Ausgleich für die momentane Teuerung zu erzielen. Das äußert sich eben in der starken operativen Performance und dem bisherigen Wachstum. Auch die Dividende hat das Management erhöht, als Dividendenkönig dürften weitere Erhöhungen eine logische Folge sein.

Trotzdem bezahlen wir als Investoren inzwischen einen höheren Preis für die Dividendenaktie von Coca-Cola. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von über 27 ist Bewertung jedenfalls teurer, es gibt inzwischen lediglich 2,8 % Dividendenrendite. Das ist ein teureres Bewertungsmaß, das weiteres Wachstum benötigt. Um 30,95 Euro Dividende pro Quartal (netto, übrigens) zu erhalten, wäre ein Einsatz von über 6.000 Euro nötig. Das wäre es mir im Moment nicht wert, zumindest nicht, um in einem so großen Stil zu investieren.

Ein Kauf? Vielleicht. Aber Geduld zahlt sich aus

Die Dividendenaktie Coca-Cola ist daher qualitativ etwas Besonderes. Keine Frage: Die Pricing-Power, der Schutz vor der Inflation und die Qualität der Marke sind entscheidende Merkmale. Aber trotzdem: Der Preis spielt ebenfalls eine Rolle. Es muss für langfristig orientierte Investoren kein Fehler sein, jetzt zu investieren. Aber es ist gewiss nicht die Investition des eigenen Lebens.

Meine persönliche Dividendenrendite liegt gemessen an der gesamten Position bei über 3,3 % Dividendenrendite, das ist für mich ein attraktiveres Bewertungsmaß. Auch, weil weiteres Dividendenwachstum noch ein Katalysator für die Dividende sein sollte.

Im Endeffekt bin ich daher glücklich, Coca-Cola in meinem Depot zu haben. Allerdings würde ich zu den jetzigen Konditionen zumindest keine so große Position aufbauen. Das wäre mir einfach zu wenig.

