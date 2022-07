ETSY - Das wird jetzt wichtig

Etsy Inc. - WKN: A14P98 - ISIN: US29786A1060 - Kurs: 86,940 $ (Nasdaq)

Die Etsy-Aktie befindet sich seit Monaten in einer massiven Abwärtsbewegung. Diese Abwärtsbewegung startete nach dem Allzeithoch bei 307,75 USD vom 26. November 2021. Sie führte die Aktie bis 24. Mai auf ein Tief bei 68,40 USD und damit auf den Aufwärtstrend seit Januar 2016.

Seit 24. Mai läuft ein Bodenbildungsversuch. Daran änderte auch der Rückfall am 16. Juni auf 67,01 USD nichts. Innerhalb dieses Bodenbildungsversuch schoss die Aktie in den letzten beiden Handelstagen deutlich nach oben. Gestern kletterte sie an den Widerstand bei 87,94 USD und damit an die Nackenlinie der potenziellen Bodenformation. Die Aktie schloss sogar minimal darüber. Aber heute wird sie im frühen Handel wieder knapp darunter gehandelt. Weder kann der gestrige Anstieg als Kaufsignal noch der heutige Rückfall als Verkaufssignal gewertet werden. Aber eine Entscheidung steht in den nächsten Tagen an.

Rally möglich

Gelingt der Etsy-Aktie ein stabiler Ausbruch über 87,94 USD, dann kann eine größere Erholung starten. Ein erstes Ziel läge bei 115,41 USD. Dort liegt das rechnerische Ziel aus der Bodenformation. Sollte die Aktie allerdings unter 68,34 USD abfallen, würde eine weitere Verkaufswelle gen 29,95 USD drohen.

Fazit: Die Etsy-Aktie steht kurz vor einem Kaufsignal, das mehrere Wochen tragen könnte. Aber ob es tatsächlich dazu kommt, bleibt abzuwarten.

Zusätzlich lesenswert:

CARNIVAL - Hat die letzte Bastion gehalten?

MYNARIC – Schon wieder eine Kapitalerhöhung

INFINEON - Zeit für eine Erholung?

Charttechnisch immer bestens informiert. Im Aktien- und DAX-Analyseservice ADA erhalten Sie von Rocco Gräfe mehrmals täglich brandaktuelle Intraday Einschätzungen zum DAX und den US-Indizes Dow Jones und Nasdaq. Darüber hinaus informiert Sie der Börsenexperte mit seinen Big-Picture-Analysen über spannende Setups aus dem Aktienuniversum des deutschen sowie US-amerikanischen Blue Chip Sektors. Verpassen Sie keine Chance und seien Sie dabei! Jetzt Rocco Gräfes Aktien- & DAX-Analysen abonnieren

Etsy Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)