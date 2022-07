SEAGEN - Aktie hängt am Abwärtstrend fest

Seagen Inc. - WKN: A2QFAQ - ISIN: US81181C1045 - Kurs: 176,770 $ (Nasdaq)

Die SEAGEN-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie im Oktober 2020 auf das bisherige Allzeithoch bei 213,94 USD.

Seit diesem Hoch korrigiert die Biotechaktie. Das bisherige Tief stammt vom 09. Mai 2022 und liegt bei 105,43 USD. Mit diesem Tief fiel der Wert beinahe auf eine alte obere Pullbacklinie zurück.

In den letzten Wochen schoss der Aktienkurs deutlich nach oben. Dieser Anstieg wurde auf von Übernahmegerüchten angetrieben. Es wird spekuliert, dass Merck & Co. Interessiert ist. Die Aktie kletterte dabei an ihren Abwärtstrend seit Oktober 2020. Unterhalb dieses Trends, der heute bei 180,79 USD verläuft, tendiert sie seit einigen Tagen seitwärts. Dabei hat bisher die kleine Unterstützungszone zwischen 175,48 USD und 173,86 USD gehalten.

Ausbruch möglich

Gelingt der Seagen-Aktie ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit Oktober 2020, dann käme es zu einem neuen Kaufsignal. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung Allzeithoch und später sogar 300 USD möglich.

Sollte der Wert allerdings unter 173,86 USD per Tagesschlusskurs abfallen, dann würde eine Abwärtsbewegung in Richtung 147,41 USD drohen.

Meldungen in Bezug auf das mögliche Interesse durch Merck & Co könnten den Aktienkurs stark beeinflussen. Bei solchen Meldungen kann es innerhalb von Minuten zu enormen Kursbewegungen kommen.

Fazit: Die Seagen-Aktie ist ein interessanter Tradingkandidat, wenn es zum Ausbruch über den Abwärtstrend kommt. Allerdings muss man das Risiko einkalkulieren, dass negative Meldungen zum möglichen Übernahmeinteresse kommen.

Seattle Genetics Inc.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)