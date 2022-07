GBP/USD: Johnson-Rücktritt?

Werbung

Die Ereignisse überschlagen sich gerade in Großbritannien: Hatte der unter Druck geratene Premier Boris Johnson erst gestern noch seinem Rücktritt eine Absage erteilt, scheint der Druck laut Medienberichten inzwischen so groß geworden zu sein, dass er sein Amt als Parteichef niederlegt und folglich im Verlauf des Tages auch seinen Rücktritt als Premier des Britischen Königreichs verkünden wird. Angeblich soll er die Queen darüber bereits informiert haben.

Was bedeutet das für das Pfund?

Die britische Währung war seit Wochen (unter anderen auch wegen des Ukraine-Kriegs) massiv unter Druck und hatte jüngst die Marke von 1,20 GBP/USD unterschritten. Die Skandale um Johnson und die Ungewissheit hinsichtlich seiner Zukunft als Premier der Briten belasteten "Cable" sehr. Seit die Meldungen über die Ticker gehen, nach denen Johnson doch zurücktreten wird, erholt sich GBP/USD.

Quelle: www.tradingview.com

Das erste Etappenziel für eine einsetzende Erholung liegt aus technischer Sicht bei 1,21 GBP/USD, gefolgt von 1,25 GBP/USD, wo sich ein weit massiverer Widerstand befindet. Langfristig betrachtet sind wir nun an eine hochgradig spannende Zone heran gelaufen. Bei 1,19 bis 1,20 GBP/USD drehte der Kurs bereits in der Vergangenheit signifikant gen Norden und zog von dort aus massiv an. Ein ähnliches Szenario ist auch jetzt denkbar, wenn die Unterstützung erfolgreich verteidigt werden kann.

Quelle: www.tradingview.com

Wer auf das Szenario einer deutlichen Erholung des Pfunds setzen möchte, kann dies zum Beispiel mit einem Turbo Unlimited Long Optionsschein von Société Générale tun, wie dem mit der WKN SN2TLX.

Wichtige Chartmarken

Unterstützungen: 1,19 bis 1,20 GBP/USD

Widerstände: 1,2100 und 1,2500 GBP/USD

Basiswert GBP/USD WKN SN2TLX ISIN DE000SN2TLX7 Basispreis 1,1136 K.O.-Schwelle 1,1136 Laufzeit Open End Typ Unlimited Turbo Optionsschein Emittent Société Générale Hebel 14 Stop-Loss Zertifikat 2,0 Euro

Zum Produkt

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können ab sofort mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist.

Zur Trading-Chance Watchlist

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.