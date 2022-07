Suse entwickelt sich besser als erwartet

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Suse hat sich im zweiten Geschäftsquartal besser entwickelt als am Markt erwartet. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um fast ein Fünftel auf 161,3 Millionen US-Dollar (rund 158 Mio Euro), wie das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) entwickelte sich im Zeitraum Februar bis April noch etwas besser und lag mit 58,6 Millionen Dollar rund 22 Prozent über dem Vorjahreswert. Bei beiden Werten übertraf Suse die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Suse macht sein Geschäft vor allem mit angepassten Versionen des Open-Source-Betriebssystems Linux in Firmen und Rechenzentren. Das Unternehmen verdient unter anderem über den Support der Anwendungen./ngu/stk