Markt Update: Dax knackt zum Handelsende die 13.000 - Auf einmal ist der Börsengang von Porsche wieder hip, Nordex erholt sich weiter und TAG Immobilien zieht die Branche tiefer in den Keller

Ein Blick auf die heute veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten wirft schon ein wenig die Frage auf: Warum haben alle Angst vor eine Rezession in den USA? Die Arbeitslosen-Quote lag bei 3,6 Prozent, was quasi einer Vollbeschäftigung entspricht und damit genau im Rahmen der Erwartungen. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen - ohne die Landwirtschaft - lag bei 372.000 Stellen und lag damit deutlich über den Schätzungen der Analysten die im Schnitt mit 265.000 neuen Stellen gerechnet hatten. Nach dem Abdriften in eine Rezession hört sich das für Redaktionsleiter Markus Weingran nicht gerade an: "Jetzt dürfte es auf die Berichtssaison ankommen. Sollten in den Zahlen der Konzerne auch keine deutlichen Spuren auftauchen, die auf einer Rezession hindeuten könnten, dann könnte sich die Stimmung in den USA wieder aufhellen."

Wer jetzt unbedingt ein Haar in der Suppe finden möchte, der schaut auf das Lohnwachstum, das zwar auch etwas geschrumpft ist, mit 5,1 Prozent allerdings immer noch recht hoch liegt. Insgesamt ist damit der Weg für den nächsten großen Zinsschritt der Fed frei. Der wird auch so vom Markt erwartet und gefordert, um der hohen Inflationsrate Herr zu werden.

Die US-Märkte haben nach starken Erholung im Vorfeld der Zahlen heute allerdings etwas gebraucht, um die guten Arbeitsmarktdaten gebührend zu würdigen. Eigentlich wollten Dow Jones & Co heute etwas verschnaufen, nachdem unter der bisherigen Woche schon ein Plus stand. Mittlerweile sind die Indizes allerdings leicht ins Plus gelaufen und das hat dem Dax kurz vor Handelsschluss auch nochmal einen Schub gegeben.

Der deutsche Leitindex ist mit einem Gewinn von 1,34 Prozent auf 13 015,23 Punkte aus dem Handel gegangen. Er ließ damit die 13 000er Marke wieder hinter sich. Auf Wochensicht bedeutet das ein Plus von eineinhalb Prozent. Der MDax der mittelgroßen Werte legte am Freitag um 1,70 Prozent auf 26 300,66 Punkte zu.

onvista Mahlzeit: Dax wartet auf US-Arbeitsmarktdaten - AMC, BMW, Nordex und fährt Paul Singer Philip Morris in die Parade?

Im Fokus stand erneut der angeschlagene Gasimporteur Uniper . Nach der Drosselung russischer Gaslieferungen und damit verbundener Preissprünge hat der Konzern bei der Bundesregierung einen Antrag auf staatliche Stabilisierungsmaßnahmen gestellt. Der Vorschlag dürfte zur Folge haben, dass sich der Bund an dem Unternehmen beteiligt. Uniper schlägt ferner vor, Preissprünge an Kunden weitergeben zu können. So sollen hohe Verluste beendet und die Liquidität gesichert werden. Der Kurs der Uniper-Aktie legte etwas zu.

Die Aktien aus dem VW-Konzernverbund setzten sich an die Spitze des Dax. Gute Nachrichten zum Börsengang der Sportwagenmarke Porsche sorgten für Rückenwind. Die Papiere der Porsche-Holding und die Vorzugsaktien von Volkswagen stiegen jeweils um rund sechs Prozent. Mit einem Börsengang der Marke Porsche könne VW zusätzliche Werte heben, sagten Händler.

Die Papiere von TAG Immobilien büßten nach dem Beschluss einer Kapitalerhöhung als MDax-Schlusslicht mehr als sechs Prozent ein. Der Schritt dient der Finanzierung der Übernahme des polnischen Unternehmens Robyg.

Werbung

Bei den Aktien von Südzucker machten Anleger erneut Kasse, nachdem die Warburg Bank zum Verkauf geraten hatte. Bereits am Vortag hatten Gewinnmitnahmen eingesetzt, nachdem der Zuckerproduzent Quartalszahlen veröffentlicht hatte. Die Südzucker-Aktien verloren am Freitag weitere knapp acht Prozent.

Der EuroStoxx 50 stieg vor dem Wochenende um ein halbes Prozent. An den Börsen in Paris und London waren die Gewinne moderat. In New York lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss ebenfalls leicht im Plus.

Der Euro sackte zunächst weiter ab und fiel abermals auf einen 20-jährigen Tiefstand. Bei 1,0072 US-Dollar wurde der niedrigste Kurs seit Ende 2002 erreicht. Danach erholte sich die Gemeinschaftswährung etwas und notierte zuletzt bei 1,0185 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0163 Dollar festgesetzt.

Die Umlaufrendite deutscher Bundesanleihen fiel von 1,13 Prozent am Vortag auf 1,10 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 134,61 Punkte. Der Bund-Future sank am Abend um 0,39Prozent auf 149,93 Zähler.

mit Material von Benjamin Krieger, dpa-AFX