Original-Research: SMT Scharf AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 08.07.2022 Kursziel: 16,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Miguel Lago Mascato Reaktivierung von Kohlekraftwerken in Deutschland kein wesentlicher Katalysator - China-Geschäft entwickelt sich indes sehr gut Im Zuge der drohenden Gaslieferstopps seitens Russlands an Deutschland wurden von der Bundesregierung die Pläne zur Schaffung einer nationalen Kraftwerksreserve konkretisiert. Ein entsprechendes Gesetz wurde gestern im Bundestag beschlossen. Die Implikationen für SMT Scharf sind nachfolgend dargestellt. Kurzfristig keine wesentlichen Impulse für SMT: Die nationale Kraftwerksreserve sieht eine Bereithaltung von 10,4 GW an installierter Kapazität aus fossilen Brennstoffen bis März 2024 vor. Gemäß aktuellen Gesetzesentwürfen ist u.a. die vollständige Reaktivierung von still-gelegten Kohlekraftwerkskapazitäten (4,3 GW) vorgesehen. Darüber hinaus sollen 2,4 GW, die in Kürze vom Netz genommen werden sollten, fortbestehen. Unter Annahme eines Worst-Case-Szenarios, das den Betrieb der reaktivierten Kohlekraftwerke unter Volllast vorsieht, gehen wir von einem jährlichen Mehrbedarf an Steinkohle von ca. 4,5 Mio. Tonnen aus, der aufgrund des beschlossenen Kohleausstieges in Deutschland u.E. jedoch nicht durch einen vermehrten Abbau hierzulande gedeckt werden wird. Wir gehen vielmehr davon aus, dass dieses zusätzliche Volumen von ~ 0,1% der globalen Steinkohleproduktion (Vergleichs-jahr: 2020) mit den bestehenden globalen Kapazitäten bedient werden kann. Auch die Reduktion der Importquoten russischer Steinkohle von 28% auf ca. 8% (Stand: Mai 2022) dürfte komfortabel mit Lieferungen aus anderen Importländern substituiert werden können (Australien, China, USA etc.). Folglich antizipieren wir hieraus keine wesentlich erhöhte Investitionstätigkeit des deutschen Bergbausektors und keine Positiveffekte für SMT Scharf. Für signifikante Veränderungen der Investitionspläne der Bergbauindustrie sollte u.E. lediglich die Abkehr vom Kohleausstieg in Europa sorgen. Dies würde zu einem massiven Mehrbedarf an Steinkohle führen und folglich spürbare Umsatzzuwächse für SMT Scharf implizieren. Die Wiederbelebung der Kohleverstromung in Europa halten wir jedoch u.a. aufgrund der CO2-Ziele der Mitgliedstaaten der EU aktuell für unrealistisch. Tagesgeschäft entwickelt sich trotz Russland-Embargo gut: Das operative Geschäft von SMT Scharf dürfte sich in Q2 zufriedenstellend entwickelt haben (MONe: AB: 47,0 Mio. Euro, +3,8 % yoy; Umsatz: 20,3 Mio. Euro, +1,3% yoy; EBIT: 1,3 Mio. Euro, +8,3% yoy). So haben etwa russische Kunden vor dem Inkrafttreten des EU-Embargos am 10. Juli vermehrt Bestellungen aufgegeben. Gravierende Wechselkurseffekte aufgrund der geopolitischen Lage wurden bisher nicht verspürt. Darüber hinaus setzte sich der erfreuliche Verkaufstrend von margenstarken Neuanlagen in China fort. So verzeichnet das Unternehmen bislang keine Umfrageeinbrüche aufgrund der strikten Corona-Politik der chinesischen Regierung und damit einhergehenden Lockdowns. Vielmehr profitiert SMT von operativen Schwierigkeiten lokaler Anbieter und konnte seine Wettbewerbsposition als Premiumlieferant behaupten. Nichtsdestotrotz gehen wir aufgrund der europäischen Russland-Embargos und der eingetrübten konjunkturellen Aussichten für H2 von einer moderateren Entwicklung aus. Fazit: Kurzfristig ergeben sich für SMT aus den geopolitischen Spannungen keine positiven Effekte, der Investment Case ist aber intakt. Wir bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. 