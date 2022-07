Zalando-Aktie nach dem Crash: About You jetzt plötzlich besser?!

Zalando (WKN: ZAL111) und About You (WKN: A3CNK4) haben tendenziell mit den gleichen Problemen zu kämpfen: weniger Engagement vonseiten der Verbraucher im Onlinehandel, was in Zeiten der Inflation eine klare Folge sein dürfte. Aber eben auch ein allgemeiner Konsumentenfrust und der Zwang, sparsamer zu sein.

Trotzdem sind die Unterschiede zwischen Zalando und About You entscheidend. Insbesondere die Größe ist eine relevante, nun ja, Größe, die wir nicht außer Acht lassen dürfen. Vielleicht führt das jetzt zumindest temporär dazu, dass der kleinere Verfolger operativ besser performt als der große Marktführer.

Zalando & About You: Wachstum, kein Wachstum?

Zalando jedenfalls hat zuletzt mit einer neuen Prognose auf sich aufmerksam gemacht: Es soll im Laufe dieses Jahres wohl eher kein Wachstum geben. Wenn überhaupt, dann ein vergleichsweise moderates Wachstum. Aber auch Stagnation ist möglich.

Wohingegen About You jetzt überraschte. Das Management legte Zahlen für das erste Vierteljahr vor. Dabei wuchs der Umsatz um 19,4 % im Jahresvergleich auf 504 Mio. Euro. Das ist deutlich stärker als das des führenden E-Commerce-Unternehmens.

Allerdings ist Zalando eben bedeutend größer. Der Quartalsumsatz lag zuletzt bei deutlich mehr als 2 Mrd. Euro. Das ist eine bedeutend größere Basis, die anfälliger für Rücksetzer sein kann. Schließlich ist die Marktdurchdringung größer. Trotzdem: About You schafft im Moment das, was der große E-Commerce-Akteur jetzt eben nicht auf die Beine gestellt hat. Aber macht ihn das jetzt besser?

Ein Qualitätsmerkmal!

Keine Frage: About You liefert in einer wirklich schwierigen Zeit ein Ausrufezeichen. Ob wir das als Qualitätsmerkmal oder einfach nur als momentane Stärke in einem anderen operativen Setting als bei Zalando werten sollten, das ist eine andere Frage. Ich bin geneigt, es als leichten Vorteil einzustufen, zumindest im Moment.

Aber trotzdem bleibt die Frage, ob über kurz oder lang und mit dem Wachstum im E-Commerce nicht die Tendenz hin zum größeren Ökosystem und zum Marktführer tendiert. Das bedeutet, dass Zalando auch gewisse Vorzüge besitzen dürfte.

Aber im Endeffekt nehme ich eines von den starken Zahlen von About You mit: Der E-Commerce ist selbst im Bereich Fashion nicht tot. Es sind Überraschungen und Wachstum möglich. Vielleicht ist das das wichtigste Signal, das wir jetzt als Foolishe Investoren mitnehmen sollten. Im Zweifel gilt: Es ist lediglich ein Quartal, aber eines mit einem soliden Ausrufezeichen.

