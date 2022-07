Der iShares Nasdaq US Biotechnology-ETF im Check

Grundsätzlich sind ETFs ziemlich dumm. Es gibt meist ein Thema und die Aktien darin werden stupide nach der Marktkapitalisierung ausgewählt. Trotzdem gibt es Einsatzgebiete, bei denen ich gerne auf ETFs setze. Der iShares Nasdaq US Biotechnology (WKN: A2DWAW) ist dafür ein sehr gutes Beispiel.

Die Weltbevölkerung wächst und wird zudem immer älter. Außerdem wird die Rolle der Zivilisationskrankheiten immer wichtiger. Folglich nimmt die Bedeutung der Gesundheitsversorgung in den nächsten Jahren stark zu. Viele der größten Innovationen in der Medikanentenforschung kamen in den letzten Jahren aus dem Bereich der Biotechnologie. Ein gutes Beispiel sind natürlich die mRNA-Impfstoffe gegen COVID-19.