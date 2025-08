dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.08.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP/Trotz US-Zöllen: Siemens Energy mit Rekordauftragsbuch - Aktie gibt nach

MÜNCHEN - Die Auftragsbücher des Energietechnikkonzerns Siemens Energy sind weiter prall gefüllt. Trotz der US-Zollpolitik und den damit verbundenen Unsicherheiten bleibt die Nachfrage- und Preisentwicklung laut Konzernchef Christian Bruch weiter positiv. Vor allem in den USA verzeichnete der Dax -Konzern deutlich mehr Neugeschäft. Zwar belasten die Zölle das Ergebnis, dies kann Siemens Energy jedoch zurzeit mehr als ausgleichen. Die schon einmal angehobene Prognose für das Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende Juni) bekräftigte das Management und will dabei die oberen Enden der Spannen bei Umsatz und Ergebnismarge erreichen.

BOCHUM - Deutschlands größter Wohnimmobilienkonzern Vonovia wird nach Zuwächsen in der ersten Jahreshälfte zuversichtlicher für 2025. "Wir haben den Schalter für mehr Wachstum im richtigen Moment umgelegt, unsere Strategie funktioniert und zeigt Effekte", sagte Vonovia-Chef Rolf Buch bei Vorlage von Halbjahreszahlen am Mittwoch. Das zeige sich im stabilen Vermietungsgeschäft sowie deutlichen Zuwächsen des operativen Ergebnisses im Geschäft mit Zusatzleistungen, Projektentwicklung und Verkäufen von Immobilien. Zudem nehme der Mitte 2024 begonnene Aufwärtstrend bei den Immobilienwerten weiter Fahrt auf. An der Börse kamen die Nachrichten gut an.

HAMBURG - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat im zweiten Quartal eine deutliche Abschwächung der Nachfrage in seinem Hautpflegegeschäft zu spüren bekommen. Vor allem die Kernmarke Nivea ließen die Verbraucher in den Regalen stehen. Aber auch das Luxussegment ging weiter zurück, wobei sich im zuletzt schwächelnden China-Geschäft Lichtblicke zeigten. Dank neuer Produkte, die demnächst auf den Markt kommen sollen, hofft das Beiersdorf-Management um Konzernchef Vincent Warnery auf eine bessere zweite Jahreshälfte.

BERLIN - Der Online-Händler Zalando hat nach einem starken zweiten Quartal erstmals einen Ausblick einschließlich der übernommenen Firma About You abgegeben. Sowohl die Quartalsresultate als auch die neue Prognose fielen besser aus als am Markt gedacht. Experten hatten durch die Übernahme des Online-Modehändlers für den Rest des Jahres eigentlich eher mit einer Belastung gerechnet. Für die im Dax notierte Aktie ging es nach einem anfänglichen Kurssprung jedoch kräftig abwärts.

BAD HOMBURG - Der Krankenhausbetreiber und Arzneimittelkonzern Fresenius hat sich im zweiten Quartal dank guter Geschäfte in seinen beiden Sparten erfolgreich gegen das schwierige Umfeld gestemmt. Vorstandschef Michael Sen hob nun seine Jahresprognose für das Wachstum aus eigener Kraft an. Die Gewinnprognose bestätigte der Manager, denn der Dax-Konzern verdiente auch dank weiterer Einsparungen deutlich mehr als von Analysten erwartet - trotz des Wegfalls der staatlichen Energiehilfen für seine Kliniken und anderer Belastungen. Für die Börsianer waren das erfreuliche Nachrichten.

UNTERFÖHRING - Eine mögliche Übernahme von ProSiebenSat.1 durch den italienischen Berlusconi-Konzern MFE ist einen Schritt näher gerückt. Die Spitze des deutschen Medienunternehmens empfiehlt den Aktionären, das nachgebesserte Übernahmeangebot von MFE anzunehmen. Das teilten Vorstand und Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE mit. Sie erachten das geänderte Angebot von MFE als "angemessen".

FRANKFURT - Die Commerzbank schraubt im Abwehrkampf gegen die italienische Unicredit ihr Gewinnziel für 2025 nach oben und betont ihre Eigenständigkeit. Die Situation mit der Unicredit sei durchaus "nicht ideal", sagte Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp am Mittwoch, schließlich sei das Mailänder Institut "nicht nur ein ganz normaler Investor, sondern auch ein Wettbewerber". Zudem sorge bei dem Thema "jede Nachricht, jede Kommentierung immer wieder für Unruhe".

HERZOGENAURACH - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler ist im zweiten Quartal deutlicher unter Druck gekommen als ohnehin schon befürchtet. Zwar konnten die Franken nach der Übernahme des Antriebsspezialisten Vitesco im Geschäft mit der wieder besser laufenden Elektromobilität zulegen. In der klassischen Autozulieferung sowie im angestammten Geschäft mit Wälz- und Kugellagern bremste das schwache Wirtschaftsumfeld den SDax-Konzern aber, auch der schwache Dollar belastete. Umsatz und operatives Ergebnis blieben hinter den Erwartungen zurück, unter dem Strich setzte es gar einen Verlust. Die Aktie verlor an Wert.

VENLO/HILDEN - Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist Qiagen hat dank eines florierenden Geschäfts mit Diagnostiklösungen ein überraschend starkes zweites Quartal hinter sich. Das Management um Unternehmenslenker Thierry Bernard schaut nun optimistischer auf das Gesamtjahr und erhöhte sein Umsatzziel. Ganz überraschend kommt die höhere Prognose aber nicht - bereits zur Erstquartalsbilanz hatte Finanzchef Roland Sackers einen solchen Schritt angedeutet. Die bereits im April angehobenen Gewinnziele wurden nunmehr bestätigt. Die Aktie gab dennoch nach.

BURBANK - Für Disney läuft es gut im Geschäft mit Streaming und Freizeitparks - aber das lange lukrative Kabel-TV-Geschäft in den USA zieht den Unterhaltungsriesen runter. Im vergangenen Quartal verfehlte Disney mit einem Umsatzplus von zwei Prozent auf 23,65 Milliarden Dollar (20,4 Mrd Euro) die Erwartungen der Analysten. Die Aktie gab in einer ersten Reaktion im vorbörslichen US-Handel um gut zwei Prozent nach.

CHICAGO - Nach der jüngsten Flaute sind bei der Burger-Kette McDonald's im zweiten Quartal wieder mehr Menschen essen gegangen. Der Umsatz stieg um fünf Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar (rund 5,9 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch in Chicago mitteilte. Das vergleichbare Wachstum lag bei 3,8 Prozent - angeführt vom ausländischen Geschäft. Aber auch in den USA griffen wieder mehr Verbraucher zu Burger sowie Pommes Frites & Co. Hier lag das vergleichbare Wachstum bei 2,5 Prozent.

LEVERKUSEN - Bayer erwartet deutlichen Gegenwind durch Wechselkurse. "Wir haben unsere Wechselkurserwartungen auf Basis der Kurse im Juni angepasst. Durch die weitere Abwertung des US-Dollars sowie schwächere Währungen in Brasilien und China erwarten wir signifikanten Gegenwind für Umsatz und Ergebnis in diesem Jahr", sagte Finanzchef Wolfgang Nickl am Mittwoch im Zuge der Vorstellung der endgültigen Resultate des zweiten Quartals. Der in diesem Jahr stark erholte Aktienkurs von Bayer fiel um rund 4 Prozent.

LINZ - Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat dank guter Geschäfte und dem Gewinn aus dem Verkauf des Modulgeschäfts wie erwartet das Ergebnisziel erhöht. Zudem wurde die Umsatzprognose wegen der Entkonsolidierung der Sparte angepasst. Die neuen Ziele des Unternehmens liegen über den bisherigen Durchschnittsschätzungen der von Bloomberg erfassten Experten. Für die in diesem Jahr bisher gut gelaufene Aktie ging es zum Handelsstart dennoch kräftig nach unten.

